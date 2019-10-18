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Наша "Мрия" взорвала сеть, проехавшись по автобану в Германии (видео)

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АН-225 прокатился над оживленным автобаном

Украинский гигант "Мрия" разработки конструкторского бюро Антонова взорвал сеть, проехавшись по мосту над автострадой в Германии. В Twitter появился впечатляющий видеоролик.

На записи видно, как АН-225, медленно движется по дороге, заезжая на мост, и продолжает степенное движение над оживленной автострадой.

Известно, что ролик снят неподалеку от немецкого города Лейпциг. В сети ролик появился в паблике

К слову, в ноябре 2004 Международная авиационная федерация внесла АН-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

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