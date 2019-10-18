ru
ua

Наша "Мрія" підірвала мережу, проїхавшись по автобану в Німеччині (відео)

Новини » Життя   

АН-225 прокотився над жвавим автобаном

Український гігант "Мрія" розробки конструкторського бюро Антонова підірвав мережу, проїхавшись по мосту над автострадою в Німеччині. У Twitter з'явився вражаючий відеоролик.

На записі видно, як АН-225, повільно рухається по дорозі, заїжджаючи на міст, і продовжує статечний рух над жвавою автострадою.

Відомо, що ролик знятий неподалік від німецького міста Лейпциг. В мережі ролик з'явився в пабліку

До речі, в листопаді 2004 Міжнародна авіаційна федерація внесла АН-225 в Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.

Ада Роговцева зворушливо привітала бійців з Днем захисника України Волонтери називали своїм Синочком: на фронті загинув молодий морпіх з Луганська (фото)
Читати всі новини