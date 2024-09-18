"Наша квіточка": блогерка Верба опублікувала перші фото новонародженої доньки

"Наша квіточка", - ніжно підписала перші світлини новоспечена мама.

Також вона поділилася подробицями про новонароджену: дівчинка народилася 18 вересня о 13:20 із вагою 3660 г та зростом 54 см.

Перше фото новонародженої (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

На іншому фото маля міцно тримає маму за пальчик. Ще одна фотографія із крихітними ніжками доньки Юлії Верби.

Милі фото новонародженої (фото: instagram.com/yuli.verbaaa)

Також вона поділилася фото з малечею на своєму каналі (фото: https://web.telegram.org/a/#-1002156642101)

Що відомо про пологи Верби

Зазначимо, що дівчина розповідала своїм підписникам усі подробиці пологів. Вона приїхала до Львівського перинатального центру кілька днів тому через високий тиск, а вчора їй почали стимулювати родову діяльність. Вдень 17 вересня блогерка ще знімала реклами та жартувала на тему, куди вона потрапила.

А вже сьогодні вранці Юлія вийшла в Stоries, повідомивши про сильні перейми і нереальний біль. Докладніше про пологи вона вирішила розповідати у своєму Telegram-каналі.

Майбутні батьки чекають дива (фото: instagram.com/kostik_bmw)

Дівчина записувала короткі відео для своїх фоловерів, розповідаючи про свій стан, коли їй стало трохи легше під дією епідуральної анестезії. Вона також зазначила, що захоплюється всіма жінками, які народжували без знеболювання.

Потім Юлія тривалий час не виходила на зв'язок із шанувальниками, а згодом повідомила, що їй робитимуть кесарів розтин через те, що немає повного розкриття.

Перше фото у блозі батька (фото: instagram.com/kostik_bmw)