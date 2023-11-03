NASA відкрило сонячну систему із двома планетами, схожими на Землю. Чи може там бути життя?

Що відомо про відкриття

Місія NASA "Кеплер" завершилася у 2018 році після більш ніж дев'яти років плідного пошуку планет. Космічний телескоп виявив їх тисячі. Але це також створило величезну кількість даних, які дослідники аналізують досі.

Тепер команда дослідників пролила нове світло на систему із семи планет. Усі вони більші за Землю, але менші за Нептун. Головна зірка системи називається Kepler 385, і вона знаходиться приблизно в 4670 світлових роках від нас.

Деякі екзопланети були відомі ще з 2014 року, а деякі тільки претендували на це звання по своїх характеристиках. Зараз науковці видали новий каталог екзопланет і до системи навколо зірки Kepler 385 зарахували їх 7.

"Ми склали найточніший список планет-кандидатів Кеплера та їх властивостей станом на сьогодні. Місія NASA "Кеплер" виявила більшість відомих екзопланет, і цей новий каталог дозволить астрономам дізнатися більше про їхні характеристики", - заявив науковий співробітник дослідницького центру Еймса NASA Джек Ліссауер.

Кеплер 385 схожий на Сонце, але на 10% більший і приблизно на 5% гарячіший. Це одна з дуже невеликої кількості зірок, навколо якої обертається понад шість планет або планет-кандидатів.

Візуалізація показує зірку Кеплер 385 і дві його планети (фото: NASA)

Чи може бути життя на планетах, що схожі на Землю

Дві планети трохи більші за Землю. Ймовірно, вони скелясті. Вони можуть навіть мати атмосферу. Але якщо вона є, то вона дуже тонка. Решта п'ять планет мають радіуси приблизно вдвічі більші, ніж земні, і, ймовірно, мають товсту атмосферу.

Науковці стверджують, що система Kepler 385 не є придатною для життя. Усі сім планет охоплені інтенсивним випромінюванням. Вони отримують більше тепла від своєї зірки, ніж будь-яка планета нашої Сонячної системи.

При цьому вчені додають, що ще є дуже багато необроблених даних із телескопа Kepler і хтозна, які відкриття нас чекають.

Зазначимо, що крім Kepler 385, вчені працюють над даними про майже 4400 планет-кандидатів і 700 систем з кількома планетами.

Вчені зобразили відносні розміри планет Kepler-385 (фото: NASA)