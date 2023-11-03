NASA открыло солнечную систему с двумя планетами, похожими на Землю. Может ли там быть жизнь?

Что известно об открытии

Миссия NASA "Кеплер" завершилась в 2018 году после более чем девяти лет плодотворного поиска планет. Космический телескоп обнаружил их тысячи. Но это также создало множество данных, которые исследователи анализируют до сих пор.

Теперь команда исследователей пролила новый свет на систему из семи планет. Все они больше Земли, но меньше Нептуна. Главная звезда системы называется Kepler 385, и она находится примерно в 4670 световых годах от нас.

Некоторые экзопланеты были известны еще с 2014 года, а некоторые только претендовали на это звание по своим характеристикам. Сейчас ученые издали новый каталог экзопланет и в систему вокруг звезды Kepler 385 отнесли их 7.

"Мы составили самый точный список планет-кандидатов Кеплера и их свойств по состоянию на сегодняшний день. Миссия NASA "Кеплер" обнаружила большинство известных экзопланет, и этот новый каталог позволит астрономам узнать больше об их характеристиках", - заявил научный сотрудник исследовательского центра Эймса NASA Джек Лиссауэр.

Кеплер 385 похож на Солнце, но на 10% больше и примерно на 5% горячее. Это одна из очень небольшого количества звезд, вокруг которой вращается больше шести планет или планет-кандидатов.

Визуализация показывает звезду Кеплер 385 и две его планеты (фото: NASA)

Может ли быть жизнь на планетах, похожих на Землю

Две планеты чуть больше Земли. Вероятно, они скалистые. Они даже могут иметь атмосферу. Но если она есть, то она очень тонкая. Остальные пять планет имеют радиусы примерно вдвое больше, чем земные, и, вероятно, имеют толстую атмосферу.

Ученые утверждают, что система Kepler 385 не пригодна для жизни. Все семь планет охвачены интенсивным излучением. Они получают больше тепла от своей звезды, чем любая планета нашей солнечной системы.

При этом ученые добавляют, что еще очень много необработанных данных с телескопа Kepler и кто знает, какие открытия нас ждут.

Отметим, что кроме Kepler 385, ученые работают над данными о почти 4400 планетах-кандидатах и 700 системах с несколькими планетами.

Ученые изобразили относительные размеры планет Kepler-385 (фото: NASA)