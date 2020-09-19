В NASA сделали заявление о глобальном потеплении: ученые советуют готовиться к худшему

В NASA заявили о резком повышении уровня моря. Так, по данным ученых, при сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов таяние льдов Антарктиды и Гренландии к 2100 году приведет к подъему уровня моря до 38 сантиметров. При этом ученые уже говорят о значительном подъеме уровня воды. Об этом сообщается на сайте NASA.

Талая вода с ледников ответственна за примерно треть от общего роста уровня моря. Ранее прогноз Межправительственной группы экспертов по изменениям климата показывал, что таяние ледников Гренландии может привести к подъему уровня моря на 8-27 сантиметров за 2000-2100 годы, а Антарктиды – 3-28 сантиметров.

С увеличением температуры воздуха, плавящей поверхность ледяного покрова, и увеличением температуры океана, вызывающим отступление океанических ледников, значительно растут риски повышения уровня моря. В ходе исследования ученые изучили два возможных сценария: с высоким уровнем выбросов парниковых газов и низким.

Подсчеты показали, что при высоком уровня выбросов ледяной щит Гренландии будет ответственен за подъем уровня моря на девять сантиметров, а при низком – на три сантиметра. Вклад же Антарктиды будет составлять 7,8 сантиметра при лучшем сценарии и 30 сантиметров – при худшем.

Полученные результаты указывают на более широкий диапазон вероятных сценариев - от изменения ледяного покрова, которое снижает уровень моря на 7,8 см, до увеличения его на 30 см к 2100 году. Согласно региональным прогнозам, наибольшие потери воды наблюдаются в Западной Антарктиде, где к 2100 году в самых теплых условиях уровень моря поднимется до 18 см.

"Регион моря Амундсена в Западной Антарктиде и Земли Уилкса в Восточной Антарктиде являются двумя регионами, наиболее чувствительными к повышению температуры океана и изменению течений, и будут продолжать терять большое количество льда. С этими новыми результатами мы можем сосредоточить наши усилия в правильном направлении и знать, над чем нужно работать, чтобы продолжать совершенствовать прогнозы", - сказала Элен Сероусси, ученый из Лаборатории реактивного движения НАСА в Южной Калифорнии.

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