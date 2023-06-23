NASA показує, як підвищився рівень води за 30 років: вражаюче відео

Вчені NASA показали відео, на якому наочно показано, як збільшується рівень води у Світовому океані з кожним роком.
Вони використали візуальну метафору зануреного вікна-ілюмінатора, щоб спостерігати, наскільки піднявся рівень океану із 1993 по 2022 роки.
Про те, наскільки піднявся рівень води та чим це загрожує - читайте в матеріалі Styler.
Все це, звісно, через те, що планета нагрівається та полярний лід тане.
Синя позначка на лінійці показує точні вимірювання даних інтегрованого мультимісійного океанського висотоміра для дослідження клімату.
Варто зауважити, що рівень анімованої води змінюється, керуючись плаваючим середнім значенням даних за 60 днів.
NASA
вплив на 200%"
Раніше ми писали про те, що на Землю летять 5 астероїдів і їх зближення може бути скоро.
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