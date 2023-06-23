NASA показывает, как повысился уровень воды за 30 лет: впечатляющее видео

Ученые NASA показали видео, где наглядно показано, как увеличивается уровень воды в Мировом океане с каждым годом.
Они использовали визуальную метафору погруженного окна-иллюминатора, чтобы наблюдать, насколько поднялся уровень океана с 1993 по 2022 год.
О том, как поднялся уровень воды и чем это грозит - читайте в материале Styler.
Все это, конечно, потому, что планета нагревается и полярный лед тает.
Синяя отметка на линейке показывает точные измерения данных встроенного мультимиссионного океанского высотомера для исследования климата.
Следует заметить, что уровень анимированной воды меняется, руководствуясь плавающим средним значением данных за 60 дней.
NASA
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Ранее мы писали о том, что на Землю улетают 5 астероидов и их сближение может быть скоро.
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