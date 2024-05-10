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NASA показало вражаюче відео про подорож до чорної діри

П'ятниця 10 травня 2024 12:27
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NASA показало вражаюче відео про подорож до чорної діри NASA показало вражаюче відео (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

NASA опублікувала цікаве відео, що пропонує гіпотетичний погляд на подорож камери до спіралі чорної діри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на NASA Goddard.

Що показано на відео

Подорож у сингулярність розпочинається з поступового наближення до чорної діри. Перегріті гази поступово зливаються у великий акреційний диск, тоді як починають виблискувати перші силуети фотонного кільця. Шари спотворених зображень прикрашають фотонне кільце, створюючи сюрреалістичний пейзаж космосу, сплетений з гравітаційним захопленням чорної діри.

В міру наближення камери, тканина простору та часу починає викривлятися, досягаючи точки обрію подій. Тут закони фізики остаточно "ламаються".

Подорож розпочинається з експоненційним прискоренням, перетинаючи акреційний диск, фотонне кільце та горизонт подій у парадоксальному розмитті.

Створення демонстрації відбувалося протягом п'яти днів. Однак для реалізації цієї роботи на звичайному ноутбуці знадобилося б більше десятиліть безперервних обчислень і рендерингу.

Що таке чорна діра

Чорна діра - це область космосу, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може "втекти" звідти. Це виникає в результаті колапсу масивної зірки або іншого об'єкта внаслідок гравітаційного згортання, коли велика кількість матерії зосереджується в одній точці.

Чорні діри мають кілька характеристик, які роблять їх особливими. Одна з найважливіших - це горизонт подій, в межах якого події вже не можуть вплинути на зовнішній спостерігач. Інша важлива риса - це сингулярність, де матерія стискається до надзвичайної густини і об'єкт змінюється в невловиме точкове утворення.

Чорні діри відіграють ключову роль у вивченні космосу, вони є джерелом великої кількості цікавих явищ, таких як випромінювання Гавкинга і акреційні диски, і залишаються предметом активного дослідження теоретиків і астрофізиків.

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