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NASA показало самую мощную вспышку на Солнце 2021, вызвавшую сегодняшнюю магнитную бурю

Автор: Светлана Мащенко

Произошедшая несколько дней назад мощнейшая вспышка, вызвавшая магнитную бурю уровня G3 30-31 октября, стала самой мощной в 2021 году.

В космическом агентстве NASA показали, как выглядел выброс массы.

По данным ученых, вспышка класса Х случилась еще днем 28 октября, а прибытие облака солнечной плазмы случилось 30 октября и ожидается еще сегодня, 31 октября.

Фото и видео было сделано с борта космической обсерватории (Solar Dynamics Observator). На кадрах можно увидеть яркую точку внизу звезды - это и есть та самая вспышка Х.

Фото: Ученые показали вспышку на Солнце (blogs.nasa.gov)

"Мы ожидаем прибытия коронального выброса массы, вызванного солнечной вспышкой X1, которая произошла два дня назад. Облако солнечной плазмы должно прибыть в течение следующих 6-18 часов. Сегодня, 30 октября, и завтра, 31 октября, действуют часы сильной геомагнитной бури G3", - пишут ученые.

Что такое магнитная буря, и почему она опасна

По некоторым данным, геомагнитная буря, вызванная подобными вспышками на Солнце, способна влиять на самочувствие людей. Особенно это касается пожилых, тех, у кого есть хронические болезни, сердечно-сосудистые недуги, психически нестабильных людей.

Магнитная буря может вызывать головные боли, мигрень, скачки давления, сбои в работе сердца, обострение имеющихся болезней, бессонницу, беспричинную усталость, апатию, чувство тревожности.

Ранее мы писали прогноз магнитных бурь на ноябрь 2021. Ученые считают, что в конце осени нас ждет четыре удара.

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Магнитная буря