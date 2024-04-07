NASA показало, як виглядатимуть автомобілі астронавтів для поїздок на Місяці (фото)

Як виглядатиме космічний автомобіль

За задумом інженерів, після повернення астронавтів на Землю ці транспортні засоби зможуть самостійно керувати як роботизовані дослідники, подібно до марсоходів на Марсі.

Можливість самостійного керування також дозволить транспортному засобу зустріти наступну місію астронавтів в іншому місці.

Повідомляється також, що до проекту залучені компанії: Intuitive Machines of Houston, яка в лютому успішно посадила роботизований космічний корабель на Місяць, Місячний форпост Голден, Колорадо та Venturi Astrolab з Хоторна, штат Каліфорнія. Втім лише одна із трьох компаній побудує апарат для NASA.

Космічне бюро потребує місячного транспортного засобу, який би міг рухатися зі швидкістю до 15 км на годину, проїжджати десятки кілометрів на одному заряді та дозволяти астронавтам їздити 8 годин.

Так може виглядати авто для поїздок на Місяці (фото: NASA)

Агентство працюватиме з трьома компаніями протягом року, а тоді вибере найкращий проект. Втім для астронавтів Артеміди III, місії, яка запланована на 2026 рік, апарат ще не встигнуть реалізувати.

Скоріш за все, космічний транспорт буде готовий для команди астронавтів Артеміди V, це третя запланована висадка на Місяць, яка очікується у 2030 році.

Контракт становитиме до 4,6 млрд доларів протягом наступних 15 років - п’ять років розробки, а потім десятиліття операцій на Місяці.

Компанії, яку виберуть для будівництва місячного транспортного засобу, апарат залишать у її власності, і вона зможе здавати його в оренду іншим клієнтам, коли він не буде потрібен NASA.

Так може виглядати авто для поїздок на Місяці (фото: NASA)