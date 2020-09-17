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NASA будет искать жизнь на Венере: россиян ждать не собираются

Автор: Анна Шиканова

В NASA начали планировать миссии на Венеру еще в феврале 2020 года

В NASA заявили, что собираются отправить свою собственную миссию на Венеру. Первая экспедиция запланирована уже на 2021 год и вполне вероятно, таких миссий будет две.

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Миссии Davinci+ и Veritas Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США были включены в список из четырех программ еще в феврале. Они прошли конкурс малых космических миссий на грант в 500 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters.

"DAVINCI — это самый логичный вариант, если вы хотите проверить возможность наличия жизни. Потому что для того, чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере", - сообщил американский астробиолог, старший сотрудник Планетологического института Дэвид Гринспун.

Как он объяснил, проект Davinci – это спускаемый аппарат, который будет изучать состав атмосферы Венеры в ходе спуска на поверхность на 63 минуты. Зонд будет выяснять, как атмосфера Венеры воздействует с породами поверхности и ученые выразили надежду, что он даст ответ о том, есть ли на планете вулканы.

Veritas имеет немного другое направление – этот зонд по сути является наследником зонда "Магеллан", который был отправлен на Венеру в начале 90-х годов. В этой миссии будут проводиться схожие картографические исследования. У этого зонда более мощные радары и научные инструменты. Он поможет составить первую трехмерную карту планеты.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрономы обнаружили следы жизни на Венере.

А также рассказывали о том, что в РФ заявили, что Венера является русской планетой и анонсировали о нескольких миссиях для изучения.

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