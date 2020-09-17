NASA буде шукати життя на Венері: росіян чекати не збираються

У NASA заявили, що збираються відправити свою власну місію на Венеру. Перша експедиція запланована вже на 2021 рік і цілком імовірно, таких місій буде дві.

Місії Davinci+ і Veritas Національного управління по аеронавтиці та дослідженню космічного простору США були включені в список з чотирьох програм ще в лютому. Вони пройшли конкурс малих космічних місій на грант в 500 мільйонів доларів. Про це пише Reuters.

"DAVINCI — це самий логічний варіант, якщо ви хочете перевірити можливість наявності життя. Тому що для того, щоб перевірити це, треба поїхати туди та подивитися, що відбувається в атмосфері", - повідомив американський астробіолог, старший співробітник Планетологічного інституту Девід Гринспун.

Як він пояснив, проєкт Davinci – це апарат, який буде вивчати склад атмосфери Венери в ході спуску на поверхню на 63 хвилини. Зонд буде з'ясовувати, як атмосфера Венери взаємодіє з породами поверхні й вчені висловили надію, що він дасть відповідь про те, чи є на планеті вулкани.

Veritas має трохи інший напрям – цей зонд по суті є спадкоємцем зонда "Магеллан", який був відправлений на Венеру на початку 90-х років. У цій місії будуть проводитися схожі картографічні дослідження. У цього зонда більш потужні радари та наукові інструменти. Він допоможе скласти першу тривимірну карту планети.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрономи виявили сліди життя на Венері.

А також розповідали про те, що в РФ заявили, що Венера є руською планетою та анонсували декілька місій для вивчення.