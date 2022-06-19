Нас ждет очень позитивная неделя: гороскоп для всех знаков Зодиака с 20 по 26 июня

Астрологи утверждают, что ближайшая неделя станет позитивной для большинства представителей зодиакального созвездия. У некоторых - дела сдвинутся с мертвой точки, а некоторым удастся наладить гармонию в семье и с любимыми людьми.

Что приготовили звезды каждому знаку Зодиака в период с 20 по 26 июня, рассказали в SlovoFraza.

Овен

Звезды помогут найти свое предназначение и поставить новые жизненно важные цели. Возможно озарение, воодушевление и время духовного подъема. Чем лучше у Овнов будет настроение, тем более они будут продуктивными.

Общайтесь с оптимистами, стройте новые отношения и решайте все насущные проблемы с легкостью.

Телец

Неделя станет яркой и запомнится Тельцам надолго. Нужно только научиться отвечать на оскорбления достойно и сохранять при этом свое биополе. Могут появиться новые соперники и даже враги - в делах или в любовной сфере.

Сохраняйте тактичность и будьте предельно внимательны с тем, что вы говорите. Провокации могут привести к печальным последствиям.

Близнецы

Звезды и планеты избавят вас на этой недели от апатии и лени и пришло время действовать. Постарайтесь делать все, но понемногу - отдыхать, работать и любить.

Не уходите с головой во что-то одно и не объясняйте причины своих поступков негативным людям. Иначе вам грозит столкнуться с манипуляторами, и они испортят вам настроение.

Рак

У вас получится заставить на себя энергетические потоки Вселенной. В конце недели могут обостриться отношения с людьми на работе. Возможно, это будут люди, которые вам завидуют.

Не стоит таким людям говорить о своих успехах и провоцировать их на обсуждение тех вещей, о которых вы говорить просто не желаете.

Лев

Вам придется много общаться с другими людьми, независимо от того, есть у вас на это желание или нет. Вас ждут новые знакомства в деловой сфере и в целом по жизни. И не все они окажутся приятными.

В личных отношениях возможна глобальная перезагрузка и возможно получится в любовь привнести что-то новое. Это может быть страсть, эмоции или новое совместное занятие. Доверьтесь интуиции.

Дева

Хорошее настроение и позитивное мышление позволит достичь больших высот в делах и работе. Не закапывайтесь глубоко в размышления о будущем и прошлом, можно пропустить новые возможности.

Каждое действие должно быть целесообразным и обоснованным, а риски и авантюры сейчас не лучшее решение.

Весы

Борьбу за светлое будущее лучше начинать прямо сейчас - поменяйте что-то в своей жизни, свое мышление, откажитесь от негативных программ.

Действуйте максимально активно и решительно - иначе упустите что-то важное. Вы сможете свернуть горы там, где ранее смирились бы с поражением.

Скорпион

Придется идти вперед, не обращая внимания на мнение окружающих и сомнения. Если у вас черная полоса, самое время пришло с нее сойти. Чтобы не усугубить возможные проблемы в делах или работе, займитесь экономией времени, а не денег. Именно время станет ценным ресурсом.

Будьте осторожны - есть риск появления любовных треугольников.

Стрелец

Помните, что воплощение мечты невозможно без силы мысли. Избавьтесь от иллюзий, смотрите на мир таким, какой он есть, а не таким, как его рисуют в фильмах.

Придерживайтесь тактичности, не ругайтесь с близкими, не провоцируйте и не поддерживайте конфликты - это лишит удачи, мотивации и хорошего настроения.

Козерог

Будьте на этой неделе осторожны, так как звезды могут обрушить на вас сильную апатию. В остальном период станет удачным и благоприятным. Люди вокруг могут стать токсичными и навязчивыми, но угодить в ловушку не грозит.

Вера в себя будет на высоте, время будет особенно удачным для работы и уединения. Но от общения с родными не отказывайтесь.

Водолей

Не стоит на этой неделе заниматься самоанализом, вам нужно перестать сожалеть о прошлом и начать думать о будущем. Есть риск, что эти мысли заставят сомневаться в себе.

Не стоит впадать в крайности и прятаться в уединении. Общаться можно и нужно - со своей половинкой, друзьями и близкими. Они помогут выгнать из головы ненужные мысли.

Рыбы

Помните, что слова, которые вы произносите, имеют большую силу. Вам стоит опасаться на этой неделе трех вещей: уныния, лени и самокопания. Вас начнут интересовать вопросы, которые ранее скрывались в тени работы.

Период будет удачным для смены обстановки, покупок, свиданий, поиска новых жизненных целей. Могут быть победы там, где раньше это не удавалось.