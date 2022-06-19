Нас чекає дуже позитивний тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 20 по 26 червня

Астрологи стверджують, що найближчий тиждень стане позитивним для більшості представників зодіакального сузір'я. У деяких - справи зрушаться з мертвої точки, а деяким вдасться налагодити гармонію в сім'ї та з коханими людьми.

Що приготували зірки кожному знаку Зодіаку в період з 20 по 26 червня, розповіли в SlovoFraza.

Овен

Зірки допоможуть знайти своє призначення і поставити нові життєво важливі цілі. Можливо осяяння, наснага і час духовного підйому. Чим краще в Овнів буде настрій, тим більше вони будуть продуктивними.

Спілкуйтеся з оптимістами, будуйте нові відносини та розв'язуйте нагальні проблеми з легкістю.

Телець

Тиждень стане яскравим і запам'ятається Тельцям надовго. Потрібно тільки навчитися відповідати на образи гідно і зберігати при цьому своє біополе. Можуть з'явитися нові суперники та навіть вороги - в справах або в любовній сфері.

Зберігайте тактовність і будьте гранично уважні з тим, що ви говорите. Провокації можуть призвести до сумних наслідків.

Близнюки

Зірки та планети позбавлять вас на цьому тижні від апатії й ліні та прийшов час діяти. Постарайтеся робити все, але потроху - відпочивати, працювати та любити.

Не йдіть з головою в щось одне і не пояснюйте причини своїх вчинків негативним людям. Інакше вам загрожує зіткнутися з маніпуляторами, і вони зіпсують вам настрій.

Рак

У вас вийде змусити на себе енергетичні потоки Всесвіту. В кінці тижня можуть загостритися відносини з людьми на роботі. Можливо, це будуть люди, які вам заздрять.

Не варто таким людям говорити про свої успіхи та провокувати їх на обговорення тих речей, про які ви говорити просто не бажаєте.

Лев

Вам доведеться багато спілкуватися з іншими людьми, незалежно від того, є у вас на це бажання чи ні. Вас чекають нові знайомства в діловій сфері та в цілому по життю. І не всі вони виявляться приємними.

В особистих відносинах можлива глобальне перезавантаження і можливо вийде в любов привнести щось нове. Це може бути пристрасть, емоції або нове спільне заняття. Довіртеся інтуїції.

Діва

Гарний настрій і позитивне мислення дозволить досягти великих висот у справах і роботі. Чи не закопуйтеся глибоко в роздуми про майбутнє і минуле, можна пропустити нові можливості.

Кожна дія має бути доцільним і обгрунтованим, а ризики та авантюри зараз не найкраще рішення.

Терези

Боротьбу за світле майбутнє краще починати прямо зараз - поміняйте щось у своєму житті, своє мислення, відмовтеся від негативних програм.

Дійте максимально активно і рішуче - інакше пропустіть щось важливе. Ви зможете перевернути гори там, де раніше змирилися б з поразкою.

Скорпіон

Доведеться йти вперед, не звертаючи уваги на думку оточуючих і сумніви. Якщо у вас чорна смуга, саме час прийшов з неї зійти. Щоб не погіршити можливі проблеми в справах або роботі, займіться економією часу, а не грошей. Саме час стане цінним ресурсом.

Будьте обережні - є ризик появи любовних трикутників.

Стрілець

Пам'ятайте, що втілення мрії неможливо без сили думки. Позбавтеся від ілюзій, дивіться на світ таким, яким він є, а не таким, як його малюють у фільмах.

Дотримуйтеся тактовності, не сваріться з близькими, не провокуйте і не підтримуйте конфлікти - це позбавить удачі, мотивації та гарного настрою.

Козоріг

Будьте на цьому тижні обережні, оскільки зірки можуть обрушити на вас сильну апатію. В іншому період стане вдалим і сприятливим. Люди навколо можуть стати токсичними та нав'язливими, але потрапити в пастку не загрожує.

Віра в себе буде на висоті, час буде особливо вдалим для роботи та усамітнення. Але від спілкування з рідними не відмовляйтеся.

Водолій

Не варто на цьому тижні займатися самоаналізом, вам потрібно перестати шкодувати про минуле і почати думати про майбутнє. Є ризик, що ці думки змусять сумніватися в собі.

Не варто впадати в крайнощі та ховатися на самоті. Спілкуватися можна і потрібно - зі своєю половинкою, друзями та близькими. Вони допоможуть вигнати з голови непотрібні думки.

Риби

Пам'ятайте, що слова, які ви вимовляєте, мають велику силу. Вам варто побоюватися на цьому тижні трьох речей: зневіри, ліні та самокопання. Вас почнуть цікавити питання, які раніше ховалися в тіні роботи.

Період буде вдалим для зміни обстановки, покупок, побачень, пошуку нових життєвих цілей. Можуть бути перемоги там, де раніше це не вдавалося.