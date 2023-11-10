Нас завтра чекає унікальна дзеркальна дата: як загадати бажання, щоб воно виповнилося

У листопаді на нас чекає унікальна дзеркальна дата, яка дозволить втілити в реальність найсміливіші мрії та бажання. За словами езотериків, дати, за яких відкривається портал між світами - найкращі дні, щоб здобути щастя та змінити своє життя.

Як правильно загадати бажання та що не можна робити у дзеркальну дату, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли дзеркальна дата

Важлива дзеркальна дата настане вже завтра - 11.11.2023. Число 11 у нумерології має більше значення, оскільки це поєднання енергії творчості, чутливості, підвищеної інтуїції.

Дві одиниці - символи порталу між світами, який відкриється лише на один день. І ці парні дві одиниці посилюють його енергію.

У такі дні відкриваються неймовірні можливості, які дадуть поштовх до важливих змін у житті. На вас чекає баланс між натхненням та інтуїцією.

Також має значення та сума чисел: 1+1+1+1=4.

4 - символізує все цінне матеріальне, що можна отримати за свою працю. Це гроші, матеріальні блага, ідеї. Мета цієї цифри - нагадати, що саме ми відповідаємо за своє досягнення добробуту.

Що можна робити у дзеркальну дату

Звертайте увагу на знаки. Всесвіт у такі дні може подавати сигнали. Це може бути листок, який приземлиться вам у руки, цифри на годиннику. Запам'ятовуйте, про що ви в такі миті подумали, що вирішили.

Візьміть паузу та прислухайтеся до себе. Заплющте очі, відпустіть думки та прислухайтеся до свого внутрішнього "я". Якщо ваша перша думка про втому - зробіть собі вихідний 11.11 чи присвятіть хоча б частину дня відпочинку. Якщо ви подумали про близьких - відвідайте їх, проведіть із ними час.

Якщо вам спала на думку ідея або думка про проєкт - приділіть час роботі, запишіть те, що вам спало на думку. Якщо ви зупинилися на якомусь місці, саме в цей день ви зможете просунутися далі.

Також у цей день будуть вдалими зустрічі, нові знайомства, спілкування, складання планів та цілей, пошук відповідей на запитання чи рішень для складних завдань.

Обов'язково:

Прислухайтесь до себе

Дивіться на символи та знаки

Будьте відкриті до нового

Довіртеся інтуїції

Приймайте себе

Зверніть увагу на сни, числа та цифри

Зробіть щось хороше

Наведіть порядок - у домі, шафах, на робочому столі, в гаджетах

Що не можна робити у дзеркальну дату

У такий день не можна нікому бажати зла, навіть на емоціях випадково чи в думках. Не можна лаятися, заздрити, використовувати ритуали для негативу, обзивати інших, проводити магічні чи спіритичні ритуали.

Не можна думати про щось погане - як про себе особисто, так і про інших людей. Не можна ображатися, завдавати іншим біль та страждання.

Як залучити удачу

У такі дні вдалими стануть різні ритуали на залучення чогось хорошого у ваше життя - кохання, змін, добробуту, достатку. Використовувати можна все, що не пов'язане із чорною магією.

Для залучення грошей. Об 11:11 11 листопада складіть на стіл купюри та монети. Скажіть: Гроші до грошей ідуть, множаться, у мене проблеми припиняються. Повторіть цей ритуал о 23:11 того дня. Заговорені гроші носите із собою у гаманці до наступної дзеркальної дати.

Для виконання заповітного бажання. Напишіть своє бажання на 11 аркушах паперу. Чітко його сформулюйте в теперішньому часі (а не в минулому чи майбутньому) і воно має стосуватися лише вас особисто. Намагайтеся відчути запахи, побачити момент його виконання. Складіть листочки в чарку і скажіть: Бажанню збутися, бути моїй мрії.

Мапа бажань. Дзеркальна дата – чудовий день, щоб скласти власну карту бажань. Це спеціальний колаж, в якому ви картинками та словами прописуєте, чого хочете досягти за найближчі 12 місяців. Напишіть, де і ким ви бачите себе за рік, що вам потрібно для щастя. Усі бажання мають бути конкретними та торкатися вас безпосередньо.