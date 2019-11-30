У нас не Украина, пристрелят: Галкин высказался о своем президентстве

Российский юморист и шоумен Максим Галкин во время своего выступления в Кремлевском дворце, заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет баллотироваться на пост президента России. Видео выступления комика опубликовала российская журналистка Елена Рыковцева на своей странице в Facebook.

Галкин категорически заявил, что не намерен становиться президентом России, несмотря на то, что об этом заговорили после победы Зеленского в президентской гонке в Украине.

"Я никуда не собираюсь. У нас не Украина, у нас пристрелят еще до инаугурации", - заявил Галкин со сцены и вызвал шквал позитивных эмоций среди зрителей в зале.

По словам Рыковцевой, с начала своего выступления Галкин рассказал по поводу его неожиданной волны популярности после концерта в Новосибирске, где он публично поиздевался над российской пропагандой и местными властями.

Галкин отметил, что у него появились миллионы просмотров и множество комментариев на YouTube от пользователей сети, которые готовые поддержать шоумена на президентских выборах в РФ.

Шоумен рассказал, что после того, как президентом Украины выбрали Зеленского, на него местные власти стали смотреть по-другому.

Пользователи сети также прокомментировали его высказывание.

Грустно-то как;

Шутки шутками, а у него ведь узнаваемость 100%. За него процентов 60 проголосовало бы. По принципу "лишь бы не Путин";

Красавчик. Поздновато только...

Скриншоты с Facebook