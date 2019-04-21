Ты нас пугаешь: Лобода встревожила фанов внешним видом

Лобода шокировала пользователей сети образом
Светлана Лобода любит эпатировать публику, а потому нередко нарывается на критику пользователей. Этот раз не стал исключением, а потому фото исполнительницы в соцсети Instagram снова подверглось обсуждениям.
К слову, во время президентских выборов 21 апреля артистка будет отсутствовать в Украине, поскольку состоится ее сольник на одной из самых больших концертных площадок города Рига.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчикам данные снимки показались странными. Хотя нашлись и те, кому фото показались нормальными:
Ранее Лобода показала фото, как ее гримировали для исполнения сингла "Пуля дура" на передаче "Вечерний Ургант" в Москве.
Под снимком фаны иронизируют над "страшным" образом и отмечают, что ожидали от трека большего, а претенциозная форма его презентации не помогла сделать из пресной композиции хитовую пулю.
Напомним, что Лобода не разрешила Филиппу Киркорову себя поцеловать на одной из вечеринок. Видео активно комментировали пользователи социальных сетей.
Сообщалось о том, что Лобода намекнула на отношения с женщиной, которая является ее продюсером.
Также мы писали, что Лобода заплатила за свой главный хит смешную сумму.