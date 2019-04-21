Ти нас лякаєш: Лобода стривожила фанів зовнішнім виглядом

Лобода шокувала користувачів мережі дивним образом
Світлана Лобода любить епатувати публіку, а тому нерідко наривається на критику користувачів. Цей раз не став винятком, а тому фото виконавиці у соцмережі Instagram знову піддалося обговоренням.
До речі, під час президентських виборів 21 квітня артистка буде відсутня в Україні, оскільки відбудеться її сольник на одній з найбільших концертних майданчиків міста Рига.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Підписникам дані знімки показали дивними. Хоча знайшлися й ті, кому фото здалися нормальними:
Раніше Лобода показала фото, як її гримували для виконання синглу "Куля дура" на передачі "Вечірній Ургант" в Москві.
Під знімком фани іронізують над "страшним" образом та відзначають, що очікували від треку більшого, а претензійна форма його презентації не допомогла зробити з прісної композиції хітову кулю.
Нагадаємо, що Лобода не дозволила Філіпу Кіркорову себе поцілувати на одній з вечірок. Відео активно коментували користувачі соціальних мереж.
Повідомлялося про те, що Лобода натякнула на стосунки з жінкою, яка є її продюсером.
Також ми писали, що Лобода заплатила за свій головний хіт смішну суму.