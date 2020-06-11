Есть план: Вакарчук высказался про участие в выборах мэра Киева или Львова

Святослав Вакарчук решил досрочно сложить депутатские полномочия. Он объяснил, что частично уже выполнил свою миссию и привел в парламент прекрасную фракцию. Стоит отметить, что это уже второй раз Вакарчук уходит досрочно из политики. Прошлая его каденция в Верховной Раде продлилась около года, с 2007 по 2008.

На брифинге в четверг, 11 июня, который состоялся в Мариинском парке, Святослав Вакарчук ответил на вопросы журналистов и рассказал о дальнейших планах. Он отметил, что его участие в выборах мэра Киева или Львова будет решаться на съезде партии "Голос".

"Вы знаете, что главная черта любого политика, - и неважно, новый это или старый политик, - это сделать так, чтобы интерес к его политической силе увеличился. Все, что я буду делать – будет направлено на это. У нас есть устоявшийся план, есть руководство партии, есть политсовет, есть съезд. На съезде будут предоставлены все наши кандидаты, они будут интересные – некоторые ожидаемые, некоторые совсем неожиданные, но все будут вести нашу партию вперед", - цитирует слова Вакарчука издание УНИАН.

Напомним, ранее мы писали о том, что Святослав Вакарчук объяснил свое решение о сложении депутатского мандата.

А также рассказывали о том, что весной у Святослава Вакарчука умер отец, который много лет проработал ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко.