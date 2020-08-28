У нас параллельная реальность: журналистка из Беларуси рассказала жуткую правду о Лукашенко

Журналистка из Беларуси рассказала жестокую правду о Лукашенко (Коллаж РБК-Украина)

Жительница Беларуси опровергла мифы о процветающей и успешной стране

Журналистка из Беларуси Татьяна Мартынова рассказала правду о своей стране и о правлении Александра Лукашенко. Она объяснила, что многие годы создавалась картинка об успешной стране, в которой нет проблем.

Татьяна Мартынова отметила, что в Беларуси на самом деле создана параллельная реальность, в которой страна на самом деле полностью зависит от России.

"У нас все принадлежит Саше Лукашенко. Все, что вы говорите, это показывают по телевизору. Это параллельная реальность. А мы, белорусы, живем в другой стране. Те, кто работает, выстраивает бизнес. До сих пор кому-то непонятно что в Беларуси всегда была рентная экономика, что Беларусь всегда удерживала Россия и подбрасывала постоянно Лукашенко денег на жизнь? Что все наши сохранившиеся предприятия — это убыточная история. Когда в продукт вкладывают 20 рублей, а продается он за 10, а вот эти 10, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они и берутся в России", - отметила Мартынова в программе "Право на владу" на телеканале "1+1".

Она объяснила, что дороги в Беларуси ничем не лучше, чем в Украине, образование бесплатно только условно, а средний доход очень низкий.

"У нас почти 30% населения – сейчас уже больше, но в момент, когда еще "не началось" – люди, которые живут на доход в 300 рублей, это в районе 100 долларов. Конечно, если есть огород, картошка, дети помогают. Ни учителя, ни врачи, ни все те, кто работает на государство, не получают достойной зарплаты", - сообщила журналистка.

Она рассказала, что в школах Беларуси жуткие поборы, хотя постоянно говорят, что обучение бесплатное.

"Взятки, на которые жалуются украинцы, следует умножить на 8, а то и на 10, тогда получите то, что мы, родители оплачиваем в бесплатных школах", - призналась Мартынова.

Она добавила, что качество дорог в стране ужасное, так как по ним постоянно ездят танки и БТР. Также она отметила о проблемах в IT-индустрии.

"У нас огромный процент компаний или полностью переехал и частично эвакуированный, или ищет место, страну для эвакуации. А это 6% ВВП страны. Считайте, что 6% уже нет", - объяснила журналистка.

Журналистка из Беларуси рассказала жестокую правду о Лукашенко

Напомним, ранее мы писали о том, что экс-КГБшник назвал Александра Лукашенко психопатом.

А также мы сообщали о том, что Путин завил о том, что бойцов Вагнера в Беларусь завезли украинцы с американцами.