У нас паралельна реальність: журналістка з Білорусі розповіла жахливу правду про Лукашенка

Журналістка з Білорусі розповіла жорстоку правду про Лукашенко (Колаж РБК-Україна)

Мешканка Білорусі спростувала міфи про процвітаючу і успішну країну

Журналістка з Білорусі Тетяна Мартинова розповіла правду про свою країну та про правління Олександра Лукашенко. Вона пояснила, що багато років створювалася картинка про успішну країну, в якій немає проблем.

Тетяна Мартинова зазначила, що в Білорусі насправді створена паралельна реальність, в якій країна насправді повністю залежить від Росії.

"У нас все належить Саші Лукашенко. Все, що ви говорите, це показують по телевізору. Це паралельна реальність. А ми, білоруси, живемо в іншій країні. Ті, хто працює, будує бізнес. Досі комусь незрозуміло що в Білорусі завжди була рентна економіка, що Білорусь завжди утримувала Росія і підкидала постійно Лукашенко грошей на життя? Що всі наші збережені підприємства — це збиткова історія. Коли в продукт вкладають 20 рублів, а продається він за 10, а ось ці 10, які потрібно доплатити, щоб хоч якось зберегти, вони й беруться в Росії", - зазначила Мартинова у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Вона пояснила, що дороги в Білорусі нічим не краще, ніж в Україні, освіта безкоштовна тільки умовно, а середній прибуток дуже низький.

"У нас майже 30% населення – зараз вже більше, але в момент, коли ще "не почалося" – люди, які живуть на дохід у 300 рублів, це в районі 100 доларів. Звичайно, якщо є город, картопля, діти допомагають. Ні вчителі, ні лікарі, ні всі ті, хто працює на державу, не отримують гідної зарплати", - повідомила журналістка.

Вона розповіла, що в школах Білорусі страшні побори, хоча постійно кажуть, що навчання безкоштовне.

"Хабарі, на які скаржаться українці, слід помножити на 8, а то й на 10, тоді отримаєте те, що ми, батьки оплачуємо в безкоштовних школах", - зізналася Мартинова.

Вона додала, що якість доріг в країні жахлива, через те, що ними постійно їздять танки та БТР. Також вона зазначила про проблеми в IT-індустрії.

"У нас величезний відсоток компаній або повністю переїхали та частково евакуйовані, або шукає місце, країну для евакуації. А це 6% ВВП країни. Вважайте, що 6% вже немає", - пояснила журналістка.

Журналістка з Білорусі розповіла жорстоку правду про Лукашенко

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що екс-КДБіст назвав Олександра Лукашенка психопатом.

А також ми повідомляли про те, що Путін завив про те, що бійців Вагнера в Білорусь завезли українці з американцями.