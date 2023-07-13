У нас немає пінцету! Пацієнт розповів про треш у лікарнях Львова та три спроби витягнути кліща

Дія перша

В руку в'ївся кліщ, і Данило вирішив звернутися за професійною допомогою до медиків. Він вирушив до 1-ї лікарні у Львові, що на вулиці Ужгородській, яка носить ім'я Князя Льова.

"Дивляться байдуже, нічим допомогти не можуть - немає лікарів, приходьте потім, коли хтось з'явиться. Однак ось, будь ласка, є цілодобова молитовна кімната, кімната спокою. А й справді, що ще робити у лікарні? Тільки молитися", – розповів пацієнт.

Потім йому запропонували піднятися на 4-й поверх, може там зможуть допомогти. Данило піднявся до хірургічного відділення, постукав, але двері йому не відчинили.

Дія друга

В надії витягнути кліща українець йде до 1-ї поліклініки на вулиці Руській, яка розташована за 50 метрів від міської ратуші. Там чергові лікарі повідомили, що вони не чергові, а просто сидять у його кабінеті. Ще й обурюються, що всіх до них відправляють.

"І дивляться на тебе, ніби ти в зоопарку: Ой, як кліщ глибоко в'ївся! А ви що, на аналіз хочете його здати? Потрібно, напевно, здати, а то потім приходять до нас із бореліозом". І одразу же: "Але, знаєте, хірург у відпустці, а у нас навіть пінцета немає, нічим допомогти не можемо. Ось вам скерування. Спробуйте сходити в іншу поліклініку". Тобто ви зрозуміли: у центральній поліклініці Львова у 2023 році немає елементарного – пінцету!" – описує ситуацію Данило.

Дія третя

У цей час кліщ поринає в шкіру ще глибше, ворушить лапками. Непочатов зізнається, що це не боляче, але психологічно дуже некомфортно. Третьою медустановою стала поліклініка на вулиці Стецька. У реєстратурі його направили до хірурга.

"Алілуя, він тут є! Але діалог з лікарем не складається:

- Ось, у мене скерування. Будь ласка, витягніть кліща.

- Яке ще скерування? Це у вашій поліклініці видали. А у нас вас немає, треба було на конкретний час записуватися.

- Витягніть, у мене скерування, мені у вашій реєстратурі сказали йти до вас. Я у будь-який лікарні можу звернутися по допомогу.

- А чого ви вирішили, що у вас кліщ?

- Ви знущаєтеся? Витягніть його.

Лікар невдоволено киває на медсестру і каже їй, щоб витягла. Та бризкає на кліща антисептиком, тягне, вкладає його в марлю і віддає", - розповідає про свої пригоди Данило.

Він спробував з'ясувати у лікаря, що йому робити з кліщем і чи варто йти до інфекціоніста, але той сказав, що нічого не знає.

Дія четверта

Пацієнт знову звернувся до реєстратури, там одержав направлення до інфекціоніста, який сидить в іншій будівлі. Він пояснив ситуацію, показав кліща, але у відповідь лікар почав кричати на нього.

- Що ви від мене хочете? Мені вашого кліща не потрібно!

– Ви можете сказати, що робити?

- Не знаю.

– Я хочу кліща здати на аналіз, треба його перевірити.

- Ну, так у нас такого немає. Ідіть у приватну клініку чи лабораторію, там перевіряйте.

- А лікування, треба щось робити?

– Ні.

"От і все спілкування. Зрештою кладеш марлю з кліщем у баночку, несеш його до приватної лабораторії. Чекаєш на результат. Хочеться вірити, що колись у лікарнях Львова будуть не лише молитовні кімнати, а й пінцети, і лікарі, яким не буде байдуже на пацієнтів", – резюмував Данило.