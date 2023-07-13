У нас нет пинцета! Пациент рассказал о треше в больницах Львова и трех попытках вытащить клеща

Действие первое

В руку въелся клещ, и Данила решил обратиться за профессиональной помощью к медикам. Он отправился в 1-ю больницу во Львове, на улице Ужгородской, которая носит имя Князя Лева.

"Смотрят равнодушно, ничем помочь не могут - нет врачей, приходите потом, когда кто-то появится. Однако вот, пожалуйста, есть круглосуточная молитвенная комната, комната покоя. А и действительно, что еще делать в больнице? Только молиться", - рассказал пациент.

Потом ему предложили подняться на 4 этаж, может там смогут помочь. Данила поднялся в хирургическое отделение, постучал, но двери ему не открыли.

Действие второе

В надежде вытянуть клеща, украинец идет в 1-ю поликлинику на улице Русской, которая расположена в 50 метрах от городской ратуши. Там дежурные врачи сообщили, что они не дежурные, а просто сидят в его кабинете. Еще и возмущаются, что всех к ним отправляют.

"И смотрят на тебя, как будто ты в зоопарке: "Ой, как клещ глубоко въелся! А вы что, на анализ хотите его сдать? Нужно, наверное, сдать, а то потом приходят к нам с борелиозом". И тут же: "Но, знаете, хирург в отпуске, а у нас даже пинцета нет, ничем помочь не можем. Вот вам направление. Попробуйте сходить в другую поликлинику". То есть вы поняли: в центральной поликлинике Львова в 2023 году нет элементарного - пинцета!" - описывает ситуацию Данила.

Действие третье

В это время клещ погружается в кожу еще глубже, шевелит лапками. Непочатов признается, что это не больно, но психологично очень некомфортно. Третьим медучреждением стала поликлиника на улице Стецька. В регистратуре его направили к хирургу.

"Аллилуйя, он тут есть! Но диалог с врачом не складывается:

- Вот, у меня направление. Пожалуйста, вытащите клеща.

- Какое еще направление? Это в вашей поликлинике выдали. А у нас вас нет, нужно было на конкретное время записываться.

- Вытащите, у меня направление, мне в вашей регистратуре сказали идти к вам. Я в любой больнице могу обратиться за помощью.

- А с чего вы решили, что у вас клещ?

- Вы издеваетесь? Вытащите его.

Врач неудовлетворенно кивает на медсестру и говорит ей, чтобы вытащила. Та брызгает на клеща антисептиком, тянет, вкладывает его в марлю и отдает", - рассказывает о своих злоключениях Данила.

Он попытался выяснить у врача, что ему делать с клещом и стоит ли идти к инфекционисту, но тот сказал, что ничего не знает.

Действие четвертое

Пациент снова обратился в регистратуру, там получил направление к инфекционисту, который сидит в другом здании. Он объяснил ситуацию, показал клеща, но в ответ врач начал на него кричать.

- Что вы от меня хотите? Мне вашего клеща не нужно!

- Вы можете сказать, что делать?

- Не знаю.

- Я хочу клеща сдать на анализ, нужно его проверить.

- Ну так у нас такого нет. Идите в частную клинику или лабораторию, там проверяйте.

- А лечение, нужно что-то делать?

- Нет.

"Вот и все общение. В конце концов кладешь марлю с клещом в баночку, несешь его в частную лабораторию. Ждешь результат. Хочется верить, что когда-нибудь в больницах Львова будут не только молитвенные комнаты, но и пинцеты, и врачи, которым не будет безразлично на пациентов", - резюмировал Данила.