Чекає напружений і грошовий тиждень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 30 січня по 5 лютого

Гороскоп з 30 січня по 5 лютого розповість, що чекає всі знаки Зодіаку протягом цього тижня. Що буде з фінансами, коханням, кар’єрою.

Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Овен

Ці дні обіцяють бути насиченими, тож сил дарма не витрачайте. На початку тижня уникайте зустрічей із начальством. Передусім владнайте всі ділові питання, а розваги залиште на вихідні.

Телець

Довіряйте собі. Прагнення слідкувати чужим порадам може призвести до непорозумінь на роботі. Вихідними буде нагода відпочити. Добре, що фінансів достатньо.

Близнюки

Початок тижня буде напруженим: треба буде закінчити нагальні справи на роботі, а також розібратися з домашніми турботами. Втім із суботи на вас чекають повний спокій і відпочинок.

Рак

Грошовий тиждень. Причому вдасться не тільки заробити, а й грамотно розпорядитися заробленим. А ще ви можете отримати пропозицію перейти на нову роботу. Вихідні краще присвятіть сім’ї.

Лев

Цього тижня дуже плідною буде творча робота. Непоганий час для покупок. Придбані речі принесуть велику радість не лише вам, а й усім членам родини.

Діва

Буде багато роботи і побутового клопоту: на початку тижня – пов’язаних з далекими родичами, а наприкінці – з інтер’єром. Також доведеться розв’язувати фінансові проблеми і допомагати рідним.

Терези

Ви відчуєте стан нірвани – повний спокій і відсутність будь-яких бажань. Утім небажано весь тиждень лежати на дивані. Віддайте перевагу прогулянкам з другою половинкою, рідними чи друзями.

Скорпіон

Якщо ви будете метушитися і поспіхом приймати рішення, то матимете в майбутньому купу проблем. Фінанси можуть досягти дуже постійного рівня. Сімейні стосунки – теж.

Стрілець

Настає час монотонної і аж ніяк не творчої роботи. На додачу ще й досить важкої. Доведеться переробляти всю вже виконану роботу. Відпочити вдасться лише вихідними.

Козеріг

Ви обростатимете зв’язками. У гостях можете познайомитися з майбутнім колегою, а на діловій зустрічі – з майбутнім партнером по бізнесу. Але не забувайте і про близьких, їм потрібна ваша увага.

Водолій

На початку на вас чекатиме справжня вистава на роботі: із криками та грюканням дверима. Серед тижня – не менш емоційний виступ удома. Та зрештою все буде добре.

Риби

У роботі, любові та фінансах тиждень обіцяє або вкрай різке зміцнення позицій, або відсутність будь-яких змін. При цьому спроба швидко заробити грошей не увінчається успіхом.