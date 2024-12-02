"Чорний" Місяць та остання Повня року. Календар вдалих днів на грудень

Місячний календар на грудень

1 грудня - Молодий місяць

2-14 грудня - Місяць, що росте.

15 грудня - остання Повня

16-30 грудня: Місяць Місяць

31 - Молодий місяць

Цього місяця Молодиків оразу два. Таке явище астрологи називають особливим. І якщо перший Молодик не наділяють особливими характеристиками, то другий вважають по-справжньому містичним.

Місячний календар на грудень (скриншот із сайту spaceweatherlive.com)

Що таке "Чорний" Місяць

Молодик, який стає другим в одному календарному місяці, називають "Чорним". В астрології вважається, що він посилює енергію, дозволяйте краще сконцентруватися на цілях, а також звільнитися з минулого.

Крім цього, "Чорний" Місяць асоціюється з глибоким опрацюванням кармічних вузлів. Цей період вважають одним із найвдаліших для:

медитацій

рефлексій

пошуку відповідей на складні питання

візуалізації своїх бажань

грандіозних змін.

Однак другий Молодик також називають "підступним". У цей час можна піддатися спокусам, потрапити в павутиння брехні і зробити серйозну помилку.

Які дні грудня найвдаліші (ілюстрація: Pexels)

Вдалі та невдалі дні грудня

Астрологи вважають, що кожного місяця є дати, які найбільш вдало підходять для подорожей, весілля, а також для всіх справ загалом.

Вдалі дні грудня: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 27, 31 числа.

Невдалі дні грудня: 8, 10, 11, 17, 20, 21, 23, 29, 30 числа.

Нейтральні дні: 3, 5, 12, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 28 числа.

Найкращі дати для весілля у грудні: 2, 5, 7, 15, 19, 31 числа.