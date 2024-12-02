"Черная" Луна и последнее Полнолуние года. Календарь удачных дней на декабрь

Лунный календарь на декабрь

1 декабря - Новолуние

2-14 декабря - Растущая Луна.

15 декабря - последнее Полнолуние

16-30 декабря: Убывающая Луна

31 - Новолуние

В этом месяце Новолуний сразу два. Такое явление астрологи называют особенным. И если первое Новолуние не наделяют особыми характеристиками, то второе считают по-настоящему мистическим.

Лунный календарь на декабрь (скриншот с сайта spaceweatherlive.com)

Что такое "Черная" Луна

Новолуние, которое становится вторым в одном календарном месяце, называют "Черной" Луной. В астрологии считается, что она усиливает энергию, позволяйте лучше сконцентрироваться на целях, а также освободиться из прошлого.

Кроме этого, "Черная" Луна ассоциируется с глубокой проработкой кармических узлов. Этот период считают одним из самых удачных для:

медитаций

рефлексий

поиска ответов на сложные вопросы

визуализации своих желаний

грандиозных перемен.

Однако второе Новолуние также называют "коварным". В это время можно поддаться соблазнам, попасть в паутину лжи и совершить серьезную ошибку.

Какие дни декабря самые удачные (иллюстрация: Pexels)

Удачные и неудачные дни декабря

Астрологи считают, что в каждом месяце есть даты, которые наиболее удачно подходят для путешествий, свадьбы, а также для всех дел в целом.

Удачные дни декабря: 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 24, 27, 31 числа.

Неудачные дни декабря: 8, 10, 11, 17, 20, 21, 23, 29, 30 числа.

Нейтральные дни: 3, 5, 12, 14, 18, 19, 22, 25, 26, 28 числа.

Лучшие даты для свадьбы в декабре: 2, 5, 7, 15, 19, 31 числа.