Не на того нарвались: в Киеве шайка карманников пыталась обокрасть ветерана АТО

После этого мужчина передал шайке карманников в руки следственно-оперативной группы.

Также в сети показали фото задержанных - это один мужчина, три женщины и девушка.

В Киеве ветеран АТО задержал шайку уличных воров (фото: Муніципальна Варта Києва / facebook.com/KyivOperativ)

В сообщении отмечается, что эти граждане - жители Берегово Закарпатской области - и ранее попадались в столице на воровстве.

Вот и сейчас они решили ограбить прохожего, но нарвались не на того.

Автор поста с сарказмом добавляет, что грабители, давно уже промышляющие на улицах города, смогут понести наказание за преступления только тогда, когда "#всеодноїхнесадять дойдут до депутатов и судей".

В Киеве задержали группу уличных воришек (фото: Муніципальна Варта Києва / facebook.com/KyivOperativ)

В сети также отмечают, что не в первый раз видят снимки таких "героев" уже после задержания из-за краж, однако вскоре злоумышленники снова оказываются на свободе и продолжают свой "промысел".