У нарукавниках з рожевими фламінго: на Закарпатті затримали ухилянтів-плавців (фото)

Що планували зловмисники

Чоловік з Закарпаття, як з'ясували прикордонники, домовився з другом, який приїхав до нього з Полтавщини, що допоможе йому втекти з України. Разом вони планували переплисти Тису, аби опинитися в іншій країні.

Для втечі чоловіки підготувалися заздалегідь. Мешканець Закарпаття дав другу гідрокостюм та дитяче надувне коло. А себе він вирішив "захистити" від стрімкої та бурхливої течії гірської річки надувними нарукавниками з рожевими фламінго.

"Знаряддя" для втечі (фото: dpsu.gov.ua)

"Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина - майже 50 метрів і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків - провідник волів мовчати. За таку ескорт-послугу закарпатець планував отримати 3200 доларів", - розповіли прикордонники.

Чоловіків затримали (фото: dpsu.gov.ua)

Що загрожує чоловікам за спробу втечі

Правоохоронці вже склали протоколи про адмінправопорушення за незаконну спробу перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Окрім того, що ухилянтам може загрожувати великий штраф, один з них може бути засудженим ще й за інший злочин.

"Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення", - додали у ДПСУ.