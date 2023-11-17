У нарукавниках з рожевими фламінго: на Закарпатті затримали ухилянтів-плавців (фото)

На Закарпатті двоє чоловіків хотіли переплисти річку Тиса. Один з них планував втекти з України, а інший - обіцяв його "супроводжувати" за грошове винагородження.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Державну прикордонну службу, переплисти річку чоловікам так і не вдалося, їх затримали.
Чоловік з Закарпаття, як з'ясували прикордонники, домовився з другом, який приїхав до нього з Полтавщини, що допоможе йому втекти з України. Разом вони планували переплисти Тису, аби опинитися в іншій країні.
Для втечі чоловіки підготувалися заздалегідь. Мешканець Закарпаття дав другу гідрокостюм та дитяче надувне коло. А себе він вирішив "захистити" від стрімкої та бурхливої течії гірської річки надувними нарукавниками з рожевими фламінго.
"Про те, що глибина Тиси на напрямку їх руху сягає чотирьох метрів, а ширина - майже 50 метрів і, що у річці вже потонули майже два десятки чоловіків - провідник волів мовчати. За таку ескорт-послугу закарпатець планував отримати 3200 доларів", - розповіли прикордонники.
Правоохоронці вже склали протоколи про адмінправопорушення за незаконну спробу перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Окрім того, що ухилянтам може загрожувати великий штраф, один з них може бути засудженим ще й за інший злочин.
"Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення", - додали у ДПСУ.
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