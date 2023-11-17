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В нарукавниках с розовыми фламинго: на Закарпатье задержали уклонистов-пловцов (фото)

Один мужчина выступал в роли "гида" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В Закарпатье двое мужчин хотели переплыть реку Тиса. Один из них планировал сбежать из Украины, а другой - обещал его "сопровождать" за денежное вознаграждение.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Государственную пограничную службу, переплыть реку мужчинам так и не удалось, их задержали.

Что планировали злоумышленники

Мужчина из Закарпатья, как выяснили пограничники, договорился с другом, который приехал к нему из Полтавской области, что поможет ему сбежать из Украины. Вместе они планировали переплыть Тису, чтобы оказаться в другой стране.

Для побега мужчины подготовились заранее. Житель Закарпатья дал другу гидрокостюм и детский надувной круг. А себя он решил "защитить" от стремительного и бурного течения горной реки надувными нарукавниками с розовыми фламинго.

"Орудия" для побега (фото: dpsu.gov.ua)

"О том, что глубина Тисы в участке их движения достигает четырех метров, а ширина - почти 50 метров, и что в реке уже утонули почти два десятка мужчин - проводник предпочитал молчать. За такую эскорт-услугу закарпатец планировал получить 3200 долларов", - рассказали пограничники.

Мужчин задержали (фото: dpsu.gov.ua)

Что угрожает мужчинам за попытку побега

Правоохранители уже составили протоколы об админправонарушении за незаконную попытку пересечения государственной границы Украины. Дела направлены в суд. Кроме того, что уклонистам может грозить большой штраф, один из них может быть осужден еще за другое преступление.

"Кроме того, относительно выявления в действиях закарпатца признаков преступления, предусмотренного ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины, пограничники направили в Нацполицию соответствующее уведомление", - добавили в ГПСУ.

Напомним, ранее в Киеве ветеран обвинил в мошенничестве волонтеров, которые якобы собирали деньги на ВСУ.

Кроме того, мы уже рассказывали, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет.

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