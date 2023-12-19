З народження у реанімації, а за кордоном лікувати відмовилися: у Києві врятували маленьку Мілану

У Києві лікарі успішно прооперували дворічну Мілану, яка з’явилася на світ із важкою патологією кишківника. Відомо, що за кордоном сім'ї у порятунку відмовили.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку лікарні Охматдит.

Як виявили хворобу

Мілані неповних два роки. Ще в перинатальному у дитини запідозрили ваду розвитку кишківника. Після народження було підтверджено атрезію дванадцятипалої кишки і виявлено високий рівень глюкози.

За словами лікарів, із першої доби життя дівчинка перебувала в реанімації. Там вона пробула понад місяць. За цей час дитині зробили операцію з приводу вади розвитку кишківника.

Далі на Мілу чекало багато випробувань. Зокрема, за два місяці дівчинка побувала в кількох лікарнях і зовсім не набирала вагу. Дитина далі скаржилась на здуття живота, періодичну блювоту, закрепи.

Після того, як її перевели у лікарню Охматдит, вона перебувала в інфекційному відділенні для дітей молодшого віку. Після обстеження було виявлено комбінацію вад дванадцятипалої кишки кишківника та підшлункової залози.

Тоді команді лікарів вдалося стабілізувати стан дівчинки, налагодити харчування. Ендокринологи відкоригували рівень глюкози.

Мілана з мамою (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Чому операцію скасували

Лікарі ухвалили рішення про проведення операції для повного відновлення анатомії кишківника. Однак, втручання було заплановано на кінець лютого 2022 року.

Через повномасштабне російське вторгнення на територію України, Мілана разом із мамою були змушені тимчасово виїхати за кордон, де продовжили обстеження та лікування спершу в Польщі, а потім - в Ізраїлі.

Однак там їм відмовили в проведенні операції. Стан Міли погіршувався, а медикаментозне лікування не допомагало. Тому дівчинка з мамою повернулися додому.

Тому у вересні 2022 року дитину вже прооперували в Охматдиті.

У якому стані зараз дитина

За словами медиків, операція пройшла успішно. Мілана почала набирати вагу, добре їсти та розвиватися. У неї немає клінічних ознак кишкової непрохідності, відрижок і блювання. Тепер дівчинка проходить планове обстеження в Охматдиті для контролю стану здоров’я.

Фахівці зазначили, що окрім перелічених вад розвитку, Мілана має мутацію шести пар хромосом, що є вкрай рідкісною і часто забирає в дітей шанс на життя. На тлі неонатального цукрового діабету в дівчинки розвивається цироз печінки.

Тому дитина ще якийсь час проведе у лікарні, щоб потім остаточно повернутися до повноцінного життя.

У Києві в лікарні врятували маленьку Мілану (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)