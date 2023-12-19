ua en ru
Вт, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую Милану

Вторник 19 декабря 2023 13:45
UA EN RU
С рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую Милану В Киеве в больнице спасли маленькую Милану (фото:facebook.com/ndslohmatdyt)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве врачи успешно прооперировали двухлетнюю Милану, появившуюся на свет с тяжелой патологией кишечника. Известно, что за границей семье отказали в спасении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу больницы Охматдет.

Как обнаружили болезнь

Милане неполных два года. Еще в перинатальному у ребенка заподозрили порок развития кишечника. После рождения была подтверждена атрезия двенадцатиперстной кишки и обнаружен высокий уровень глюкозы.

По словам врачей, с первых суток жизни девочка находилась в реанимации. Там она пробыла больше месяца. За это время ребенку сделали операцию по поводу порока развития кишечника.

Далее Милу ждало много испытаний. В частности, через два месяца девочка побывала в нескольких больницах и совсем не набирала вес. Ребенок дальше жаловался на вздутие живота, периодическую рвоту, запоры.

После того, как она была переведена в больницу Охматдет, она находилась в инфекционном отделении для детей младшего возраста. После обследования была обнаружена комбинация пороков двенадцатиперстной кишки кишечника и поджелудочной железы.

Тогда команде врачей удалось стабилизировать состояние девочки, наладить питание. Эндокринологи откорректировали уровень глюкозы.

С рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануС рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануМилана с мамой (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Почему операцию отменили

Врачи приняли решение о проведении операции по полному восстановлению анатомии кишечника. Однако вмешательство было запланировано на конец февраля 2022 года.

Из-за полномасштабного российского вторжения на территорию Украины, Милана вместе с мамой были вынуждены временно уехать за границу, где продолжили обследование и лечение сначала в Польше, а затем - в Израиле.

Однако там им было отказано в проведении операции. Состояние Милы ухудшалось, а медикаментозное лечение не помогало. Потому девочка с мамой вернулись домой.

Поэтому в сентябре 2022 года ребенка уже прооперировали в Охматдете.

В каком состоянии сейчас ребенок

По словам медиков, операция прошла успешно. Милана начала набирать вес, хорошо ест и развиваться. У нее нет клинических признаков кишечной непроходимости, отрыжек и рвоты. Теперь девочка проходит плановое обследование в Охматдете для контроля состояния здоровья.

Специалисты отметили, что кроме перечисленных пороков развития, Милана имеет мутацию шести пар хромосом, что крайне редко и часто отнимает у детей шанс на жизнь. На фоне неонатального сахарного диабета у девочки развивается цирроз печени.

Поэтому ребенок еще некоторое время проведет в больнице, чтобы потом окончательно вернуться к полноценной жизни.

С рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануС рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануС рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануС рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануС рождения в реанимации, а за границей лечить отказались: в Киеве спасли маленькую МилануВ Киеве в больнице спасли маленькую Милану (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Ранее мы сообщали, что во Львове спасали ребенка с редкой болезнью, которому не могли установить диагноз.

Также читайте, что женщина рисковала навсегда быть прикованной к постели.

Читайте РБК-Украина в Google News
Охматдет лікарі лікарні