Народный синоптик спрогнозировал погоду на осень: будет первый снег и мороз

По прогнозам Горбаня, октябрь в Украине будет достаточно прохладным. Более того, по прогнозу народного синоптика, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Леонид Горбань дает такой прогноз:

С 1-4 октября будет холодно и пасмурно, с 5-6 и 8-10 октября прогнозируются дожди, с 11-19 октября прогнозируется пасмурная погода и холод, с 14 октября - заморозки. Потом до конца месяца будет сухо, но холодно.

С 1 по 4 ноября будет пасмурно, дожди и холод прогнозируются с 4-15 ноября, ночные заморозки могут произойти с 8-10 ноября. С 8 по 10 ноября вполне вероятны дожди с мокрым снегом, а вот 26 ноября ожидаются морозы, в конце последнего месяца осени - прогнозируется снег и даже мороз!