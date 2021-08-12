Народный синоптик рассказал, когда в Украину придут первые морозы

По его словам, октябрь будет достаточно сухим. Также возможны резкие изменения температуры в течение нескольких дней на 6-10 градусов. При этом первый снег может выпасть 26 октября на юге Украины.

В центральных областях в октябре также будут скачки температур, но после 21 числа произойдет резкое похолодание. С 25 по 28 октября температура достигнет минимальной отметки за весь месяц. Днем будет -2, ночью -3…-5.

С 21 по 26 октября на юге Украины также будет резкое похолодание. Столбик термометра опустится на 12 градусов. Ночью температура воздуха снизится до -2...-4.

Леонид Горбань также отметил, что украинцев в этом году ждет длительное "бабье лето", а зима будет морозной и с большим количеством снега.

Когда были первые морозы в прошлых годах