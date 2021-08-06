Народный синоптик озвучил прогноз на осень: два "бабьих лета" и ранний снег

Так, эксперт сообщил, что летняя температура будет длиться первые десять дней сентября. А вот любимых периодов всех людей - "бабьего лета" будет два - в третьей декаде сентября и в середине октября.

"Если вкратце – то в сентябре увидим еще 10 дней лета, со второй декады начнутся дожди и похолодает. В начале третьей декады сентября возможно два-три дня "бабьего лета". Холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным "бабьим летом" в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами", - сообщил Горбань.

В ноябре 2021 года мы уже основательно почувствуем холод. В этом месяце будет много осадков и даже первый снег.

Также Горбань представил прогноз и на зиму. По его словам, она будет лютой.

"Но если в общих чертах, то зима будет холодной. Декабрь вижу суровым и морозным, с ледяными дождями в первой декаде и небольшим снегом во второй. К концу месяца ожидается настоящая зима: с морозами и снегопадами. Январь начнется потеплением, а мороз и снег придут на Старый новый год и продлятся до Крещения, 19 января, затем потеплеет. Февраль также окажется лютым, особо сильные морозы – во второй половине месяца", - резюмировал эксперт.