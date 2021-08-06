Народний синоптик озвучив прогноз на осінь: два "бабиних літа" і ранній сніг

Так, експерт повідомив, що літня температура триватиме перші десять днів вересня. А ось улюблених періодів всіх людей - "бабиного літа" буде два - в третій декаді вересня і в середині жовтня.

"Якщо коротко - то у вересні побачимо ще 10 днів літа, з другої декади почнуться дощі і похолодає. На початку третьої декади вересня можливо два-три дні "бабиного літа". Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим "бабиним літом" в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами", - повідомив Горбань.

У листопаді 2021 року ми вже грунтовно відчуємо холод. У цьому місяці буде багато опадів і навіть перший сніг.

Також Горбань представив прогноз і на зиму. За його словами, вона буде лютою.

"Але якщо в загальних рисах, то зима буде холодною. Грудень бачу суворим і морозним, з крижаними дощами в першій декаді і невеликим снігом у другій. До кінця місяця очікується справжня зима: з морозами і снігопадами. Січень почнеться потеплінням, а мороз і сніг прийдуть на Старий Новий рік і триватимуть до Хрещення, 19 січня, потім потеплішає. Лютий також виявиться лютим, особливо сильні морози - у другій половині місяця", - резюмував експерт.