ua ru
Сб, 03 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Народные методы лечения герпеса: какие домашние средства помогут избавиться от "простуды"

Новина українською →
Суббота 03 сентября 2022 07:27
Народные методы лечения герпеса: какие домашние средства помогут избавиться от "простуды" Фото: от герпеса можно избавиться некоторыми домашними средствами (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Избавиться от "простуды" - герпесвируса, который чаще поражает губы, но может образоваться и на других частях тела, могут помочь помимо недешевых мазей и лекарств эффективные народные методы лечения этой неприятной инфекции.

Об этом передает MedPravda.

Такие домашние способы лечения герпеса широко использовались многие годы, и все они - из натуральных продуктов.

  • Лук

Лук обладает противовирусными, антибактериальными и дезинфицирующими свойствами. Особенно при лечении герпеса эффективен ее сок.

Применять следует так: смочите им ватный тампон и приложите к ране на 15 минут

  • Алоэ вера

Алоэ вера хорошо известна своими ранозаживляющими и дезинфекционными свойствами. А ее сок повышает устойчивость слизистых по отношению к портящим агентам.

Вот метод применения: смочите ватный тампон в соке алоэ вера и приложите к ране. Повторять такую процедуру рекомендуют несколько раз в день.

  • Мед

Мед давно ценится в народной медицине. Он обладает противовоспалительными свойствами и ускоряет заживление.

Как использовать: смажьте больной участок медом и оставьте на несколько минут.

  • Чай

Чай тонизирует организм, повышает крепость капилляров и снижает Артериальное давление. А содержащиеся в нем танины оказывают бактерицидное действие.

Как применять: достаточно приложить пакетик свежезаваренного чайного пакетика до утра, а повторять такую процедуру следует несколько раз в день.

  • Лечебные травы

Ромашка оказывает связное действие и успокаивает раздражение. Для лечения герпеса достаточно смазывать ранку ватным тампоном, смоченным в отваре ромашки.

Мелисса обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Использовать ее при лечении герпеса можно по такому же принципу - для протираний используют ее настой или масло мелиссы.

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него.

Добавим также, перед этим нутрициолог объяснила, что нельзя есть при герпесе, чтобы не дать вирусу "разгуляться".

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы врача
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь