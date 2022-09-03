Народні методи лікування герпесу: які домашні засоби допоможуть позбутися "застуди"
Позбутися "застуди" - герпесвірусу, який частіше вражає губи, проте може утворитися й на інших частинах тіла, можуть допомогти крім недешевих мазей і ліків ефективні народні методи лікування цієї неприємної інфекції.
Про це передає MedPravda.
Такі домашні способи лікування герпесу широко використовувалися багато років, і всі вони - з натуральних продуктів.
- Цибуля
Лук має противірусні, антибактеріальні та дезінфікуючі властивості. Особливо при лікуванні герпесу ефективний її сік.
Застосовувати слід так: змочіть їм ватний тампон і прикладіть до рани на 15 хвилин
- Алое віра
Алое віра добре відома своїми ранозагоювальними та дезінфекційними властивостями. А її сік підвищує стійкість слизових оболонок стосовно агентів, що їх псують.
Ось метод застосування: змочіть ватний тампон в соку алое віра і прикладіть до рани. Повторювати таку процедуру рекомендують кілька разів на день.
- Мед
Мед давно цінується в народній медицині. Він має протизапальні властивості та прискорює загоєння.
Як використовувати: змастіть хвору ділянку медом і залиште на кілька хвилин.
- Чай
Чай він тонізує організм, підвищує міцність капілярів і знижує артеріальний тиск. А таніни, які в ньому містяться, мають бактерицидну дію.
Як застосовувати: достатньо прикласти пакетик свіжозавареного чайного пакетика до ранку, а повторювати таку процедуру слід кілька разів на день.
- Лікувальні трави
Ромашка надає зв'язну дію та заспокоює роздратування. Для лікування герпесу достатньо змащувати ранку ватним тампоном, змоченим у відварі ромашки.
Меліса має антибактеріальні та протизапальні властивості. Використовувати її при лікуванні герпесу можна так само - для протирань використовують її настій або олію меліси.
Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу, а також профілактику і захист від нього.
Додамо також, перед цим нутриціолог пояснила, що не можна їсти при герпесі, щоб не дати вірусу "розгулятися".