Народний тренер Голос країни отримав подяку від Буданова: за що саме

Саме вручення відбувалося у кабінеті керівника Головного управління розвідки МОУ. Мацола також показав спільне фото.

Зазначається, що таку подяку він отримав за надання допомоги під час оборони столиці у проведенні певної операції ранньою весною, коли війська російських загарбників марно намагалися пробитися до Києва.

Які саме дії Мацоли, що сприяли зміцненню захисту міста, було відзначено - не уточнюється.

"У березні під час оборони Києва допомогли швидко вирішити одне важливе та термінове питання. Сьогодні отримав подяку особисто з рук Кирила Буданова", - пише підприємець та тренер популярного вокального телепроекту.

Кирило Буданов та Андрій Мацола (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)

Мацола додав, що для нього це є честю - допомагати найкращим.

"Чітко знаємо, у чому ще можемо зараз бути корисними для України. Український патріотичний бізнес зараз працює тільки заради нашої спільної перемоги. Далі буде. Разом - переможемо!" - йдеться у публікації.

Нагадаємо, що в новому сезоні "Голос країни-12" з'явилося нововведення "Інший шанс" - п'яте тренерське подвійне крісло, яке посіли народні тренери Андрій Мацола та вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька.

До їхнього обов'язку входить надання підтримки талановитим учасникам шоу, на яких з тих чи інших причин не обернулися зіркові тренери.

Андрій Мацола на шоу Голос країни (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)