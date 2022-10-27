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Народный тренер Голос країни получил благодарность от Буданова: за что именно

Фото: Кирилл Буданов и Андрей Мацола (facebook.com/MatsolaAndriy)
Автор: Владимир Костырин

Народный тренер шоу "Голос країни" Андрей Мацола получил грамоту с благодарностью от главного разведчика Украины, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Об этом меценат, бизнесмен и общественный деятель 27 октября рассказал в своем Facebook.

Само вручение происходило в кабинете руководителя Главного управления разведки МОУ. Мацола также показал совместное фото.

Отмечается, что такую благодарность он получил за оказание помощи во время обороны столицы в проведении определенной операции ранней весной, когда войска российских захватчиков тщетно пытались пробиться в Киев.

Какие именно действия Мацолы, способствовавшие укреплению защиты города, были отмечены - не уточняется.

"В марте во время обороны Киева помогли быстро решить один важный и срочный вопрос. Сегодня получил благодарность лично из рук Кирилла Буданова", - пишет предприниматель и тренер популярного вокального телепроекта.

Кирилл Буданов и Андрей Мацола (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)

Мацола добавил, что для него это является честью - помогать лучшим.

"Четко знаем, в чем еще можем сейчас быть полезны для Украины. Украинский патриотический бизнес сейчас работает только ради нашей совместной победы. Продолжение следует. Вместе - победим!" - говорится в публикации.

Напомним, что в новом сезоне "Голос країни-12" появилось нововведение "Другий шанс" - пятое тренерское двойное кресло, которое заняли народные тренера Андрей Мацола и вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

В их обязанность входит оказание поддержки талантливым участникам шоу, на которых по тем или иным причинам не обернулись звездные тренера.

Андрей Мацола на шоу Голос країни (фото: facebook.com/MatsolaAndriy)

К слову, в начале октября мы рассказывали, чем запомнился новый выпуск масштабного шоу Голос країни-12, какие были сюрпризы и яркие выступления.

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