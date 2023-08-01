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Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 12:55
Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце Якою буде погода в Україні (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Впродовж кількох днів в Україні вируватиме антициклон, який принесе аномальну спеку. Подекуди температура може сягнути 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Як зміниться погода в Україні

За її прогнозами, наприкінці тижня 4-6 серпня температура повітря у більшості областей підвищиться до 32-39 градусів

"На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!" - пише експерт.

Високі температури також дійдуть до південних областей.

"Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, ні за що не залишайте тварин в автомобілі, купіть щось від артеріального тиску, заплануйте роботу вдома, менше бігайте вулицею, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк - буде легше дихати", - радить українцям Наталка Діденко.

Однак на заході України температура залишиться помірною та без різких змін.

Що пишуть погодні ресурси

Sinoptik прогнозує підвищення температури до 34 градусів у Києві. Разом із тим на фоні аномальної спеки можуть пройти зливи з грозами.

Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце

Скриншот: ua.sinoptik.ua

Сайт Meteoprog пише, що температурні стовпчики можуть сягнути позначки 37 градусів вище нуля.

Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце

Скриншот: meteoprog.com

А от ресурс Meteo повідомляє про пік спеки в суботу 5 серпня, а вже наступного дня вона почне відступати.

Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце

Скриншот: meteo.ua

Як рятуватися від аномальної спеки

  • Завісьте усі вікна шторами, особливо з сонячного боку.
  • Обов'язково провітрюйте кімнату вранці та у вечірні години.
  • Намагайтеся віддавати перевагу звичайній питній воді.
  • Дотримуйтесь нормального графіка харчування та виключіть жирну, гостру, солону та пряну їжу. Від алкоголю відмовтеся повністю.
  • Пийте зелений чай: він допомагає регулювати теплообмін.
  • Обмежте в спекотні дні приготування страв на плиті або в духовці.
  • Не забувайте про тварин: стежте, щоб у них було прохолодне місце та вода у мисці.
  • Приймайте прохолодний душ.

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