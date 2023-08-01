Синоптик попередила українців про аномальну спеку до 40 градусів: коли прийде палюче сонце

Впродовж кількох днів в Україні вируватиме антициклон, який принесе аномальну спеку. Подекуди температура може сягнути 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook .

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За її прогнозами, наприкінці тижня 4-6 серпня температура повітря у більшості областей підвищиться до 32-39 градусів

"На сході та півдні, ймовірно, буде до +40!" - пише експерт.

Високі температури також дійдуть до південних областей.

"Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, ні за що не залишайте тварин в автомобілі, купіть щось від артеріального тиску, заплануйте роботу вдома, менше бігайте вулицею, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк - буде легше дихати", - радить українцям Наталка Діденко.

Однак на заході України температура залишиться помірною та без різких змін.

Що пишуть погодні ресурси

Sinoptik прогнозує підвищення температури до 34 градусів у Києві. Разом із тим на фоні аномальної спеки можуть пройти зливи з грозами.

Скриншот: ua.sinoptik.ua

Сайт Meteoprog пише, що температурні стовпчики можуть сягнути позначки 37 градусів вище нуля.

Скриншот: meteoprog.com

А от ресурс Meteo повідомляє про пік спеки в суботу 5 серпня, а вже наступного дня вона почне відступати.

Скриншот: meteo.ua

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