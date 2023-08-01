Синоптик предупредила украинцев об аномальной жаре до 40 градусов: когда придет палящее солнце
В течение нескольких дней в Украине будет распространяться антициклон, который принесет аномальную жару. Местами температура может достичь 40 градусов по Цельсию.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Как изменится погода в Украине
По ее прогнозам, в конце недели 4-6 августа температура воздуха в большинстве областей повысится до 32-39 градусов.
"На востоке и юге, вероятно, будет до +40!" - пишет эксперт.
Высокие температуры также дойдут до южных областей.
"Проверьте исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа, ни за что не оставляйте животных в автомобиле, купите что-то от артериального давления, запланируйте работу дома, меньше бегайте по улице, выходите вечером в ближайший сквер, во двор, в парк - будет легче дышать", - советует украинцам Наталья Диденко.
Однако на западе Украины температура остается умеренной и без резких изменений.
Что пишут погодные ресурсы
Sinoptik прогнозирует повышение температуры до 34 градусов в Киеве. Вместе с тем, на фоне аномальной жары могут пройти ливни с грозами.
Скриншот: ua.sinoptik.ua
Сайт Meteoprog пишет, что температурные столбики могут достичь отметки 37 градусов выше нуля.
Скриншот: meteoprog.com
А вот ресурс Meteo сообщает о пике жары в субботу 5 августа, а уже на следующий день она начнет отступать.
Скриншот: meteo.ua
Как спасаться от аномальной жары
- Занавесьте все окна шторами, особенно с солнечной стороны.
- Обязательно проветривайте комнату утром и вечером.
- Старайтесь отдавать предпочтение обычной воде.
- Соблюдайте нормальный график питания и исключите жирную, острую, соленую и пряную пищу. От алкоголя откажитесь полностью.
- Пейте зеленый чай: он помогает регулировать теплообмен.
- Ограничьте в жаркие дни приготовление блюд на плите или в духовке.
- Не забывайте о животных: следите, чтобы у них было прохладное место и вода в миске.
- Принимайте прохладный душ.
Ранее мы подробно рассказывали, какой будет погода в августе 2023 в Украине.
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