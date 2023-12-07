Народний метод працює? Комаровський пояснив, чи можна лікувати алкоголем ГРВІ

Існують багато народних методів, якими нібито можна вилікувати грип чи інші респіраторні захворювання. Один із них - це застосування алкоголю, розтирання спиртними напоями тощо. Однак у реальності таке лікування не працює.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на YouTube -каналі Євгена Комаровського.

Яка різниця між застудою та ГРВІ

Застуда - це хвороба, яка пов'язана з переохолодженням. Наприклад, ввечері ви промочили ноги чи замерзли, а на ранок у вас заболіло горло, тому ви застудилися.

Якщо ж ви контактували з хворою людиною особисто чи в громадських місцях, то це гостра респіраторна вірусна інфекція.

Потрібно знати, що гарячі напої справді застосовують для лікування й простуди, і ГРВІ. Але водночас сучасна доказова медицина не встановила зв'язку між вживанням алкоголю та одужанням.

Чи допомагає алкоголь під час ГРВІ

Якщо ви відчуваєте перші симптоми захворювання, то, на думку медиків, сенсу вживати алкоголь немає. Ба більше - такий крок може спровокувати деякі небажані прояви.

Насамперед алкоголь розширює периферичні судини, а відповідно набряки слизової оболонки носа збільшаться. До того ж спиртні напої провокують часте сечовипускання.

Проте разом із тим деякі лікарі переконані, що результат залежить від вибору алкоголю. Наприклад, ви приготуєте червоне вино з цитрусовими, спеціями й травами, то ефект від корисних складових буде, але й побічна дія алкоголю не нівелюється.

Тому в такому випадку вино краще замінити на теплу воду.

Інший аргумент на користь лікування алкоголем говорить про те, що спирт нібито дезінфікує все всередині. Так, у спирті гинуть віруси та бактерії, але на мікрофлору імунітету це не поширюється.

Додамо, що часто в ліки проти кашлю можуть додавати спирт. Але це потрібно лише для рецептури настоянок, оскільки інакше препарат просто не буде ефективним. Таким чином алкоголь проти кашлю не допомагає.

Доказова медицина рекомендує багато пити теплих напоїв, залишатися в теплі та в разі потреби збивати температуру. Як бачите, алкоголю в цьому переліку немає.