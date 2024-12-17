Народні засоби для покращення сну: що працює, а що ні?

Замість того щоб вдаватися до медикаментозного лікування, багато хто намагається покращити свій сон за допомогою народних засобів. Проте не всі методи є однаково ефективними, і деякі можуть навіть нашкодити.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про популярні народні засоби для покращення сну, їх ефективність і можливі ризики.

Трав’яні чаї

Один з найбільш популярних народних засобів для покращення сну - трав’яні чаї. Найбільш ефективними вважаються чаї з ромашки, м’яти, валеріани, лаванди. Вони мають легкий заспокійливий ефект, що допомагає розслабитися після важкого дня.

Проте варто зазначити, що їх дія часто є короткочасною і може бути недостатньою для людей, які страждають від хронічного безсоння. Також, у деяких людей може виникнути алергія або непереносність до певних трав. Отже, перед вживанням таких чаїв краще порадитися з лікарем.

Мед

Мед - ще один популярний народний засіб для покращення сну. Його часто додають до чаю або молока перед сном, оскільки він містить природні цукри, які сприяють виробленню серотоніну та мелатоніну - гормонів, що регулюють цикл сну.

Наукові дослідження показують, що мед справді може мати заспокійливий ефект і допомогти поліпшити якість сну. Однак не варто вживати його в великих кількостях, оскільки це може призвести до підвищення рівня цукру в крові.

Крім того, мед не є панацеєю від безсоння і не заміняє повноцінного лікування.

Лаванда

Лаванда - ще одна природна речовина, яка давно використовуються для покращення сну. Аромат лаванди має заспокійливий ефект, що сприяє розслабленню та зниженню рівня стресу.

Наукові дослідження підтверджують, що лаванда може допомогти поліпшити сон, зокрема у людей, які страждають від безсоння або тривожних розладів. Її можна використовувати у вигляді ефірного масла, додаючи кілька крапель на подушку або використовуючи аромалампу.

Проте важливо пам’ятати, що цей метод може не мати значного ефекту на людей з серйозними порушеннями сну. Також варто перевірити чутливість до лаванди, оскільки деякі люди можуть мати алергію на її компоненти.

Ромашковий чай проти безсоння - метод популярний, але він працює не завжди (фото: Freepik.com)

Молоко з медом

Молоко з медом - це популярний напій, що, на думку багатьох, допомагає швидше заснути. Він містить амінокислоту триптофан, яка стимулює вироблення серотоніну, що сприяє релаксації. У поєднанні з медом цей напій може дійсно мати заспокійливий ефект, але ефективність його дії індивідуальна.

Для людей з лактозною непереносимістю або алергією на мед цей засіб буде не тільки неефективним, а й небезпечним. Крім того, молоко з медом може мати лише тимчасовий ефект і не здатне усунути серйозні проблеми з сном.

Тепла ванна з ефірними оліями

Тепла ванна з додаванням ефірних олій - це ще один народний метод для поліпшення сну. Олії, такі як лаванда, іланг-іланг або ромашка, можуть допомогти розслабитися, зняти напругу і підготувати організм до сну.

Ванна з теплою водою сприяє розширенню судин і знижує рівень стресу, що може допомогти швидше заснути. Однак цей метод може бути не дуже ефективним для людей з серйозними порушеннями сну, а також не підходить для людей з хронічними захворюваннями серця або шкіри.

Фізичні вправи

Легка фізична активність допомагає зняти стрес і покращити якість сну. Прогулянки на свіжому повітрі, йога або розтяжка можуть сприяти розслабленню м’язів і зменшити рівень тривоги.

Однак важливо пам’ятати, що інтенсивні фізичні навантаження безпосередньо перед сном можуть, навпаки, завадити заснути, адже вони підвищують рівень адреналіну в організмі.

Важливо планувати вправи за кілька годин до сну, щоб організм встиг відновитися і підготуватися до відпочинку. Також слід уникати надмірних навантажень, оскільки це може призвести до перевтоми і погіршити якість сну.