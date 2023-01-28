Народні способи підживлення орхідей, які змусять рослину шалено рости і квітнути

Екзотичні красуні орхідеї потребують особливого догляду, щоб пишно цвісти і активно рости. Важливо підібрати правильне підживлення, і воно не обов'язково має коштувати дорого.
Про народні способи підгодівлі орхідей пише Telegram канал "Квіти і рослини".
Знайти таку рослину можна практично в кожному будинку. Для підгодівлі орхідеї потрібно розбавити 30 мл соку в 1,5 л води.
50 г шкірочок залити 1 л води і настоювати протягом 24 годин. Потім використовувати в якості кореневого підживлення.
1 таблетку розчинити в 1 л чистої води. Такий склад підходить для обприскування рослини. Дана маніпуляція допоможе зміцнити імунітет.
20 грам цукру залити одним літром води. Поливати отриманим розчином раз на місяць.
20 мл олії збовтати в 1 л води до повного розчинення та відразу ж полити квітку.
Якщо орхідея квітне раз на рік, то і підливати такий розчин потрібно раз на рік. Якщо ж бутони розпускаються частіше, то вносити цю підгодівлю потрібно раз в 30 днів.
Пам'ятайте, що орхідею не можна підживлювати в період появи бутонів та цвітіння. Робити це треба в періоди вегетації: активного нарощування коріння, листя і появи квітконосів.
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