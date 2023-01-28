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Народні способи підживлення орхідей, які змусять рослину шалено рости і квітнути

Як правильно підживлювати орхідеї (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Екзотичні красуні орхідеї потребують особливого догляду, щоб пишно цвісти і активно рости. Важливо підібрати правильне підживлення, і воно не обов'язково має коштувати дорого.

Про народні способи підгодівлі орхідей пише Telegram канал "Квіти і рослини".

Сік алое

Знайти таку рослину можна практично в кожному будинку. Для підгодівлі орхідеї потрібно розбавити 30 мл соку в 1,5 л води.

Шкірка від граната і лимона

50 г шкірочок залити 1 л води і настоювати протягом 24 годин. Потім використовувати в якості кореневого підживлення.

Аспірин

1 таблетку розчинити в 1 л чистої води. Такий склад підходить для обприскування рослини. Дана маніпуляція допоможе зміцнити імунітет.

Цукор

20 грам цукру залити одним літром води. Поливати отриманим розчином раз на місяць.

Рицинова олія

20 мл олії збовтати в 1 л води до повного розчинення та відразу ж полити квітку.

Важливо!

Якщо орхідея квітне раз на рік, то і підливати такий розчин потрібно раз на рік. Якщо ж бутони розпускаються частіше, то вносити цю підгодівлю потрібно раз в 30 днів.

Пам'ятайте, що орхідею не можна підживлювати в період появи бутонів та цвітіння. Робити це треба в періоди вегетації: активного нарощування коріння, листя і появи квітконосів.

Читайте також, як правильно підживлювати орхідеї, щоб їх не загубити.

Крім того ми писали, в які дні в лютому краще доглядати за рослинами за місячним календарем.

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