Народні методи боротьби з хрущами: які реально працюють і які - ні

Чим небезпечні хрущі та їх личинки

Хрущі відкладають яйця в ґрунт, з яких з’являються ненажерливі личинки. Перший рік вони харчуються перегноєм, а далі переходять на коріння овочів, ягід і дерев. Пошкоджені рослини гинуть, особливо вразливі молоді саджанці.

Дорослі особини також шкодять - вони поїдають листя, бутони, іноді навіть плоди. Якщо не боротися з хрущами, можна втратити значну частину врожаю.

Які види хрущів зустрічаються в Україні

Найпоширеніші види - травневий, червневий та польовий хрущ.

Травневий хрущ обирає пухкий ґрунт і харчується корінням плодових дерев.

обирає пухкий ґрунт і харчується корінням плодових дерев. Червневий живе в щільному ґрунті й пошкоджує як коріння, так і листя лісових та декоративних рослин.

живе в щільному ґрунті й пошкоджує як коріння, так і листя лісових та декоративних рослин. Польовий хрущ небезпечний для зернових, буряків і картоплі, але може харчуватись і листям фруктових дерев.

Знання виду допоможе точніше підібрати спосіб боротьби.

Йод

Йод - один із найпопулярніших засобів у боротьбі з личинками хруща. Для приготування розчину потрібно 20 крапель йоду на 10 літрів води. Обробку проводять поливом у прикореневу зону рослин, бажано кілька разів із перервами у 5 днів.

Цей метод безпечний для рослин і не шкодить ґрунту. Йод не вбиває дорослих жуків, але добре знищує личинок.

Хрущі - небезпечні весняні шкідники (фото: Pixabay.com)

Спиртовий розчин

Спирт діє схоже на йод, але швидше вивітрюється, тому важливо не зволікати з обробкою. Для розчину використовують ті самі пропорції: 20 мл на 10 літрів води. Засіб заливають у землю навколо заражених рослин.

Обробку слід повторити кілька разів, щоб вивести максимальну кількість личинок. Цей метод варто застосовувати у теплу пору року, коли личинки найбільш активні.

Лушпиння цибулі

Настій із лушпиння цибулі - популярний народний засіб, який застосовується як полив. Для приготування потрібно залити лушпиння водою у співвідношенні 1:3 та настояти 5 днів. Потім розчин розбавляють ще водою навпіл і поливають грядки.

За тим самим рецептом можна використати часникове лушпиння. Засіб має відлякуючу дію і частково знищує личинок у верхніх шарах ґрунту.

Настій волоського горіха

Молоде листя волоського горіха містить речовини, що токсично діють на комах. Для настою потрібно 350 г свіжого листя на відро теплої води. Суміш настоюють три дні, після чого поливають заражені ділянки.

Засіб підходить для регулярного використання на клумбах і грядках. Його дія м’яка, але при повторному застосуванні помітно знижує чисельність личинок.

Малоефективні методи: що не варто застосовувати

Світлові пастки - ловлять лише дорослих жуків і не впливають на личинок у ґрунті.

- ловлять лише дорослих жуків і не впливають на личинок у ґрунті. Рослини-відлякувачі , такі як чорнобривці чи часник, рідко зупиняють хрущів - ті все одно нищать урожай.

, такі як чорнобривці чи часник, рідко зупиняють хрущів - ті все одно нищать урожай. Бродильні рідини (квас, пиво) працюють лише під час льоту жука і не дають тривалого результату.

Такі методи можуть бути лише додатковими, але не основними. Надійна боротьба - це ті засоби, що діють саме на личинок.