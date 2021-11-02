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Народная медицина Самоа столь же эффективна, как ибупрофен - ученые

Автор: Владимир Костырин

Исследователи из Самоа, Новой Зеландии и США выяснили, что листья самоанского дерева маталафи, которые местные используют столетиями для лечения широкого спектра заболеваний, связанных с воспалением (включая травмы и раны), снимают воспаление не хуже популярного лекарственного средства ибупрофен.

Работа ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Хотя в народной медицине Самоа такие листья используются уже давно, современная наука лишь недавно обратила на это внимание и начала изучать растение.

Один из членов команды, Молимау-Самасони, серьезно изучала маталафи в рамках своей докторской диссертации более десяти лет. С тех пор ученые подвергли растение химическому геномному анализу и обнаружили, что оно является хелатором железа, то есть может легко связываться с железом.

Предыдущие исследования показали, что такие материалы могут быть полезны, когда нарушение регуляции железа происходит из-за воспаления.

Дополнительное тестирование листьев дерева маталафи включало прикладную метаболомику, иммунологию, биохимию и знания людей, которые использовали его в течение многих лет на Самоа.

Также растение тестировали в лаборатории с помощью иммунных клеток млекопитающих.

Обнаружилось, что вещество, содержащееся в листьях, уменьшает воспаление, и может быть полезно в качестве противовоспалительного терапевтического средства.

Также ученые сравнили его эффективность с одним из самых популярных лекарств, используемых для лечения воспалений - ибупрофеном, и выяснили, что листья одинаково эффективны при лечении воспалений.

Авторы научной работы обращают внимание на необходимость проводить дополнительные исследования, чтобы убедиться, что использование растения не приводит к непреднамеренным негативным побочным эффектам.

Особый интерес представляет определение того, могут ли химические вещества, содержащиеся в листьях, производиться массово на фабрике, и если да, то имеет ли полученное терапевтическое средство меньше побочных эффектов, чем ибупрофен.

Листья дерева маталафи коренные жители Самоа используют в народной медицине сотни лет (фото: Seeseei Molimau-Samasoni / medicalxpress.com)

Напомним, ранее мы рассказывали про "народные рецепты", от которых лучше срочно отказаться.

Добавим, что недавно ученые назвали дешевый препарат, который может снизить риск COVID-госпитализации на 30%.

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