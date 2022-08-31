ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Народная артистка Украины перешла на бок оккупантов в Херсоне: что о ней известно

Новина українською →
Херсон, Среда 31 августа 2022 12:58
Народная артистка Украины перешла на бок оккупантов в Херсоне: что о ней известно В Херсоне артистка стала сотрудничать с оккупантами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Херсоне оккупанты продолжают предлагать жителям переходить на их сторону. Так сделала и народная артистка Украины Ружена Рублева. Ее захватчики назначили директором сразу двух музыкальных школ.

О предательстве актрисы рассказала действующая глава управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская.

Отмечается, что Рублева вместе с Александром Кузьменко 29 августа сделали собрания для коллективов двух музыкальных школ – №1 и №3. Там "артистка" объявила, что стала директором учебных учреждений.

"29 августа коллаборанты от культуры Кузьменко Александр и Рублева Ружена собирали коллективы музыкальных школ № 1 (ул. Лютеранская,18) и № 3 (ул. Перекопская, 164), где Кузьменко представлял Рублеву, как нового директора сразу двух школ! Теперь коллаборантка, которую пока не лишили звания народная артистка Украины, еще собирается и детей города учить тому, как предавать родину", – написала Думинская.

Что известно о Ружене Рублевой

Артистка родилась в Херсоне 3 апреля 1967 года. В период с 1982 по 1986 годы училась в Херсонском музыкальном училище – специальность "Хормейстер". После она преподавала музыку.

Предательница работала в Херсонском областном академическом музыкально драматичном театре им. М. Кулиша с 1999 года.

Рублева неоднократно являлась членом жюри областных и городских вокальных конкурсов.

Народная артистка Украины перешла на бок оккупантов в Херсоне: что о ней известноРужена Рублева предала Украину (Скриншот с YouTube)

Читайте также, Коля Серга в Одессе помогал ловить коллаборантов.

А также мы писали, что Тарас Тополя с группой "Антитіла" берут на попечение детей погибших на войне героев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь