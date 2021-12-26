Нарколог рассказал, что категорически нельзя пить и есть в новогоднюю ночь

Очень скоро украинцы встретят Новый год 2022, частыми атрибутами которого являются сытный ночной ужин и возлияния. Многие уже утром 1-го января начинают жалеть о подорванном здоровье, но этого можно избежать.

Что нельзя есть и пить в новогоднюю ночь, в Facebook рассказал украинский врач-нарколог Евгений Скрипник.

Какое "Шампанское" лучше выбрать?

Врач говорит, что чем меньше сахара в напитке, тем лучше. Отдайте предпочтение брюту - сухому игристому вину.

А вот сладкое и полусладкое игристое очень вредно. Не стоит также сочетать сладости (к примеру, шоколад) с вином.

Рекомендации врача-нарколога по алкоголю

Отдайте предпочтение сухому белому вину (негазированному). Но не более двух бокалов - максимум 250 мл.

Если вы употребляете вино или более крепкие напитки, то не смешивайте их.

Смешивание газированных напитков (кола, пепси, спрайт) и алкогольных напитков (виски, водка и т. п.) ускорит всасывание алкоголя и приведет к быстрому опьянению.

Относительно "повышения градуса" - это миф и вредно для организма! Если употребляете алкогольные напитки, то употребляйте один.

Если, без крепких напитков никак, то максимум 40-60 мл.

Врач напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.

От алкоголя совсем следует отказаться беременным, кормящим младенцев мамам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Мифы о способах "не пьянеть"

Медик говорит, что перед застольем не стоит употреблять растительное или сливочное масло, чтобы не пьянеть. Это всего лишь миф.

Как и прием активированного угля перед употреблением алкоголя. В этом нет никакого смысла.

Что можно и нельзя есть во время новогоднего застолья

Евгений Скрипник советует встречать Новый год не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя.

Старайтесь есть салаты без майонеза, пить негазированную воду, между приветствиями, "тостами" делать большие перерывы и больше двигаться, танцевать, прогулки на улице и тому подобное.

Ночью печень должна отдыхать, а не перерабатывать жирную, сладкую еду в сочетании с алкоголем.

Поэтому в новогоднюю ночь - минимум алкоголя и минимум еды.

Если все же перебрали...

Утром с похмельным синдромом лучше не бороться новой порцией алкоголя.

Пейте побольше жидкости (вода, компот, узвар и прочее), так как алкоголь обладает мочегонным действием.

От головной боли вам поможет аспирин, парацетамол, ибупрофен. Если чувствуете себя плохо, измерьте артериальное давление.

А вот рассол лучше не употреблять, ведь он содержит много соли, что наоборот вызывает задержку жидкости в организме, повышение артериального давления.

На второй день выйдите на улицу, прогуляйтесь, покатайтесь на санках.

И помните, что алкоголь у здорового человека полностью выводится через 3 суток!