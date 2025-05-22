Нарешті знайдено простий спосіб відчути себе щасливими: і це не вправи

Як відчути себе щасливим?

Нові дослідження у Великій Британії свідчать про те, що існує простий і безкоштовний! спосіб змінити своє ставлення до життя. Вчені повідомили, що так зване "позитивне експресивне письмо" може серйозно підняти вам настрій.

Замість того, щоб виплеснути всі свої розчарування, цей спосіб зосереджується на вдячності, саморефлексії та баченні гарного майбутнього для себе.

Проаналізувавши 51 дослідження з 1930 по 2023 рік, вчені визнають, що позитивне експресивне письмо багатьом допомогло. Люди вели щоденник і записували в нього всі свої емоції та почуття.

Чому такий спосіб працює?

За словами експертів, збереження позитивного погляду на життя та практика вдячності є одними з найпростіших способів щастя.

Фахівці також часто називають ведення щоденника загалом як чудовий спосіб зменшити повсякденний стрес, а також як "детоксикацію тривоги" перед сном.

"Хоча такі речі, як ваше здоров’я, ваш дім і ваша сім’я, можуть бути точними відповідями, якщо говорити їх так загально або так часто, вони більше не матимуть такого емоційного впливу. Замість цього озирніться навколо, де ви зараз знаходитесь, почніть із простих задоволень і почніть їх перераховувати в щоденнику", - радять вчені.

В одному часто цитованому дослідженні люди, які витрачали лише 15 хвилин на день на щоденник, відчували значно менше тривоги, депресії та загального стресу. Тож наступного разу, коли вам буде сумно, пам’ятайте, що ручка може бути потужнішою за антидепресанти.